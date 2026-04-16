東張西望｜30歲男大堂屙屎屙尿、報復街坊　前法團主席父被指縱容

TVB節目《東張西望》昨日（15日）一集，報導大埔一幢私樓出現極度擾民的「破壞男」。該名約30歲的無業男被指長期在大廈內大肆搗亂，行為極度瘋狂，令全幢住戶不堪其擾。

「破壞男」於大廈內到處搞破壞，全幢樓住戶不堪其擾。（節目截圖）

針對性報復女鄰居

受害者李太太首當其衝，指對方曾針對報復，她憶述早前因樓上噴水問題上門了解，碰巧遇到破壞男父親被關在門外。當時破壞男父親憤怒斥責兒子：「連人哋都話你個腦有問題喇！」豈料此話令破壞男遷怒於李太太，展開長期的針對性報復。他曾在後樓梯頂部放置竹枝，當李太太開門倒垃圾時，竹枝險些擊中其頭部，極具攻擊性。此外，他更經常於深夜頻繁按動李太太的門鈴，令她精神幾近崩潰，最終被迫向對方道歉，騷擾才告一段落。

李太太向破壞男父親反應問題卻遭到破壞男的針對報復。（節目截圖）

竹枝險些擊中李太太頭部。（節目截圖）

深夜頻繁按動李太太的門鐘。（節目截圖）

最終李太太向對方道歉才換取平靜。（節目截圖）

大堂「大解放」公然屙屎屙尿

「破壞男」的行徑極其噁心，閉路電視多次拍到他在大廈大堂「大解放」。有街坊爆料指他曾於大堂防煙門外大便：「佢打開度門之後，就除褲屙咗篤好大嘅大便，之後佢爸爸就幫佢執番！」。此外，他亦被拍到在大堂正中心公然小便，隨後似乎在大堂兜圈「欣賞作品」，行為極度反社會。然而，住戶報警求助時，警方的回應卻令人無助：「佢小便啫都唔係好大件事。」

大堂公然便溺。（節目截圖）

破壞男曾在大堂防煙門外大便。（節目截圖）

狂塞垃圾玩殘全幢電梯

除了隨處便溺，破壞男更將戰線擴大至大廈電梯。他被拍到將不少垃圾踢入電梯，甚至將大量煙頭、雞骨等塞入電梯槽中。由於該舊式大廈只有一部電梯，其惡行導致電梯在數月內壞了5、6次，嚴重影響住戶出入。

由於大廈僅有一部電梯，其惡行導致電梯在數月內故障5、6次，嚴重影響出入。（節目截圖）

破壞男更將大量煙頭、雞骨等垃圾塞入電梯槽。（節目截圖）

前法團主席父親被指縱容

據了解，破壞男的父親是大廈保安員兼業主立案法團前主席，被指多次為兒子隱瞞惡行及善後。每當住客嘗試投訴破壞男的惡行時，其父親往往利用職權之便為兒子隱瞞真相，並在私下進行「補鑊」善後，試圖平息事件。曾有住戶的單車被偷走，受害業主隨即找上擔任保安的破壞男父親投訴，態度強硬地表示如果最後不物歸原主就會報警，最後都是由破壞男父親交還。

破壞男父親是大廈保安，曾任法團前主席。（節目截圖）

在樓梯間搞破壞。（節目截圖）

垃圾堆滿樓梯。（節目截圖）

於大廈大堂亂踢垃圾。（節目截圖）

破壞男惡劣行為再加碼

下一集繼續講到破壞男的事件，再揭破壞男的惡劣行為，除了玩水兼玩火，還敲爛鏡頭。從預告中可以見到攝製隊和破壞男展開街頭追擊戰。更多詳情就要留意今日的《東張西望》節目。

節目組與破壞男展開追逐戰。（節目截圖）