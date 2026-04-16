劉倬昕自爆曾為見偶像C朗秒考保安牌　陳煒癡迷運動衫狂購三十套

近日，在《正義女神》中反串飾演「高成彬」爆火的劉倬昕參加電台節目《1圈圈》時，透露自己通過任職保安的朋友牽線，獲得擔任保安近距離接觸偶像C朗的機會，為了順利見到偶像，她毫不猶豫立刻報考保安牌。同時，在《正義女神》飾演惡魔少年媽媽的陳煒也在節目中自爆近期最大的花銷都用在購置運動衫上，甚至一口氣入手多達30套。

劉倬昕陳煒參加電台節目《1圈圈》。（FB截圖）

劉倬昕自爆癡迷球衣

劉倬昕在訪問中提到她常會透過內地影視平台，率先觀看自己參與演出的劇集，檢視自己的表現。分享到公公為了她，特意學習使用社交平台，更會主動翻看她的各類訪問內容。談到近期的購物慾，她坦言自己是C朗的忠實粉絲，球衣更是令她購物慾大爆。她笑稱自己擁有的球衣數量多到數不清，曾試過一次過入手四十件仍覺得不夠，甚至專門買了一個衣櫃用來收納所有球衣。還開玩笑說到每逢重要場合都會想穿上球衣參加。

劉倬昕眼神勁有戲。（公關提供）

劉倬昕分享追星經歷

劉倬昕透露自己擁有一件珍貴的親筆簽名球衣，是C朗早前來港活動時親筆簽下的，她不僅專門存放，更特意為衣櫃上鎖，生怕被人偷走。她還分享到，當時有擔任保安朋友邀請她一同擔任球隊保安，為了能近距離見到偶像，她用十天時間火速考到保安牌照。活動期間她負責在C朗身後的樓梯位置駐守，當C朗路過時她趁機鼓起勇氣上前詢問可否合照，還送上了禮物。之後每次碰面，C朗都會主動和她聊天，她也拿出球衣請對方簽名，C朗甚至主動詢問了她的名字。此外，劉倬昕亦透露，自己還特意購買了世界杯門票。

劉倬昕自爆癡迷球衣。（FB截圖）

陳煒狂買運動衫

問到陳煒的購物慾時，陳煒先開玩笑回應，稱自己近期花錢最多的地方，應該是買菜回家煮飯給老公。她隨後坦言，近半年來特別鍾情購買運動衫，只要遇上心儀的顏色就會忍不住入手，累積下來已經接近三十套了。劉倬昕聽到後也忍不住開玩笑，笑稱這樣是不是可以一個月三十天換著穿，天天都不重樣。