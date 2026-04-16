2R姊妹驚喜合體惹回憶殺！黃婉君Rosanne親回網民復出演唱會訴求
當年由新加坡親姊妹黃婉君（Rosanne）與黃婉佩（Race）組成的女子組合「2R」，憑藉青春活力的形象風靡一時，橫掃多個新人獎。雖然組合已「解體」19年，兩人亦各自步入人生新階段，但姊妹倆情比金堅。近日Race飛抵香港工作，兩姊妹難得合體同框，超強的「凍齡」狀態與過得有聲有色的近況，瞬間掀起網民熱議！
姊妹久違同框展逆齡美貌 重燃千禧樂壇集體回憶
日前，家姐Rosanne在社交平台上載了一張與妹妹Race頭貼頭的溫馨合照。相中兩人各自抱著同款的綠色兔公仔「Juju」，展露一致的甜美笑容。最令人驚艷的是，現年46歲的Rosanne與43歲的Race保養得宜，顏值與身材完全不似年過四十的媽媽，堪稱「逆齡生長」。
照片一出，立刻喚起大批粉絲的青春回憶，紛紛湧入留言大讚：「我的兒時偶像」、「青春回憶返晒嚟」、「好想再聽2R合唱」。更有粉絲趁機留言敲碗，詢問：「不如搞個Re-U mini concert（重聚迷你演唱會）？」沒想到竟獲Rosanne親自回覆：「May be one day, dear（也許有一天，親愛的）」，為2R再度合體開金口留下伏線，令一眾粉絲大呼期待。這次Race趁著來香港短暫工作的行程，特意抽空與家姐爭取相聚機會一起食飯，展現了深厚的姊妹情誼。
解體19年各自精彩 家姐相夫教子妹妹化身CEO
自從退出娛樂圈後，兩姊妹在各自的人生道路上都迎來了美滿的發展。目前家姐Rosanne選擇定居香港，將生活重心轉向家庭，專心相夫教子，享受低調而溫馨的家庭生活。
而妹妹Race則在2011年宣布息影後毅然轉戰金融界，並於2016年與比她年長十九歲的新加坡富商David Loh結婚，婚後育有一子一女，從此長居新加坡。她不僅收穫了幸福的家庭，更成功從藝人華麗蛻變為商界女強人。Race與另一位妹妹Rhonda共同創辦了網上地產平台Ohmyhome，更成功在美國納斯達克證券交易所正式掛牌上市，成就了一番令人驚歎的事業。