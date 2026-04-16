張寶兒自爆產後乳腺炎胸部鈣化　袁偉豪按摩失敗急需請催乳師調理

撰文：亞瑟
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現年34歲的2016年港姐「友誼小姐」張寶兒（Bowie），自與袁偉豪（Benjamin）成婚後，短短三年間已迎來兩名家庭新成員。雖然表面生活美滿，但背後的育兒辛酸不足為外人道。張寶兒於4月14日在社交平台發長文，透露自己因乳腺堵塞首度誘發乳腺炎，甚至病倒發燒，令不少網民感到憂慮。

張寶兒和袁偉豪一家四口(IG@_bowiecheung)

袁偉豪化身「神隊友」急救失敗

張寶兒在IG限時動態中分享奶瓶照，詳述這次突發的身體危機。她指出由於近期寶寶食量下降，她為了「追奶」而密密操勞，卻因某天行程太忙碌而「漏泵」一次，隨即引發嚴重的乳腺不通。

張寶兒透露自己因乳腺堵塞首度誘發乳腺炎，甚至病倒發燒，令不少網民感到憂慮。(IG@_bowiecheung)

面對危急情況，張寶兒曾試圖展開自救，更找來老公袁偉豪幫手按摩疏通。她感嘆道：「疏通到一點兒，但仍逃不過發燒和各樣不適。」事實證明，即使有老公的愛心相助，面對醫學上的堵塞問題仍顯得力不從心，最終她還是陷入了高燒與全身痠痛的煎熬。

即使老公的相助，面對醫學上的問題仍顯得力不從心。（IG@_bowiecheung）

專業催乳師助張寶兒擺脫「石頭感」

張寶兒亦大方披露自己的身體秘密，直言胸部內一直有「一塊二塊鈣化」的情況，暗示乳腺問題早有前科。她反思自己在生第一胎時，並未意識到專業人士的重要性，直到這次獲催乳師「再度拯救」，才驚覺專業護理的力量。

張寶兒反思自己在生第一胎時，並未意識到專業人士的重要性。（IG@_bowiecheung）

在催乳師的妙手治理下，張寶兒形容其乳房終於從緊繃的「硬石頭」恢復成「脹滿的皮球」，消除了以往的谷痛感。經此一役，她深刻體會到母乳媽媽的偉大與艱辛，現在更要靠設定鬧鐘來提醒自己準時泵奶，以免噩夢重演。

張寶兒形容其乳房終於從緊繃的「硬石頭」恢復成「脹滿的皮球」。（IG@_bowiecheung）
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