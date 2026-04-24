單文柔36歲生日只想睡覺享按摩　陳展鵬稱幫老婆慶生是最大考牌

視帝陳展鵬與太太單文柔（Phoebe）近日低調搬新屋，適逢日前單文柔迎來36歲生日，一家三口簡單溫馨慶祝。陳展鵬聯手女兒以巨型氣球驚喜為單文柔慶生，並笑言為年度最大「考牌」並預告明年親任總策劃，而壽星公單文柔則表示只想今年只想躺平休息。



單文柔迎來36歲生日，一家三口簡單溫馨慶祝（IG@rongshao93）

陳展鵬聯同愛女「考牌」炮製驚喜

視帝陳展鵬近日在社交網大晒幸福，上載了一段為太太單文柔慶祝生日的溫馨短片，瞬間成為網民熱話。片中最大亮點莫過於一個造型極度誇張、體積巨大的氣球造型蛋糕，陳展鵬更聯同愛女小豬比組成超強拍檔，兩父女全程表現合拍，一邊拍手一邊為壽星女大唱生日歌。

體積巨大的氣球造型蛋糕（IG@smyphoebe）

隨後，單文柔從巨大的氣球蛋糕中驚喜跳出，與「陳總」在鏡頭前甜蜜地嘴對嘴親吻，畫面閃光彈十足。事後陳展鵬在帖文中感嘆，每年要為太太安排生日節目簡直是全年度難度最高的「考牌」測試，並笑稱幸好有豬比這位「屋企娛樂組組長」坐鎮，連構思到製作那個如此誇張的氣球蛋糕都一手包辦。對於未來，他更雄心壯志地提前預告，明年將會輪到他親自出任「總策劃」，更幽默地隔空對太太喊話，希望到時他的計劃不要被對方隨便「Ban」掉，誓要向粉絲匯報滿意成績。

夫妻在鏡頭前甜蜜地嘴對嘴親吻（IG@rucochan）

陳展鵬笑言安排生日節目簡直是全年度難度最高的「考牌」測試（IG@rucochan）

壽星女單文柔搬屋後體力透支

至於生日主角單文柔則在帖文中流露出一份「幸福的疲態」，她坦言近期剛完成搬屋大計，搬屋後的瑣碎事務已令她體力透支，故在心態上與喜歡派對熱鬧的小豬比，以及追求新穎意念的陳展鵬大相徑庭。她笑言自己今年的生日願望非常踏實，因為不想再動腦筋構思太多細節，最渴望的其實是能全日盡情睡覺或享受按摩。

單文柔表示渴望的其實是能全日盡情睡覺或享受按摩。（IG@smyphoebe）

踏入新一歲，她感性地指出，比起奢華的慶祝，一家人能夠齊齊整整坐在一起，才是人生中最珍貴且最重要的儀式感。看著豬比在愛中成長，她由衷感謝丈夫與女兒多年來的陪伴，讓她的生活每一年都過得更加踏實。她更感性許下承諾，希望能與家人一起記錄每一刻快樂，在歲月流逝中共同長大，並相約一起慢慢變老，這份簡單而真摯的家庭幸福，讓不少網民看後大讚溫馨。