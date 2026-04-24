林盛斌Bob封王敏奕為TVB第一女神　大爆身邊男星朋友瘋狂求介紹

林盛斌（阿Bob）在TVB新劇《警是個大佬》中飾演一名江湖大佬，近日高調點名大讚拍檔王敏奕是當今電視台的「演技顏值擔當」，直言被其專業氣質與女神魅力徹底收服。阿Bob幽默透露身邊男性友人在得知他與女神合作後，紛紛化身「毒男」瘋狂求介紹。



憑藉在電視劇《新聞女王2》中飾演「劉艷」一角，王敏奕在《萬千星輝頒獎典禮2025》中榮獲「最佳女配角」獎項。（IG@wongmanyik）

林盛斌點名王敏奕為當今電視台演技顏值擔當

林盛斌（阿Bob）近日投入新劇《警是個大佬》的拍攝工作，在劇中挑戰自我飾演一名霸氣十足的江湖大佬。阿Bob於社交平台有感而發，高調點名大讚合作拍檔王敏奕，直言王敏奕是目前TVB眾多女演員當中，其中一位最具美貌且演技最為出眾的代表。阿Bob坦言自己完全被對方的專業與氣質所折服，這番評價一出，隨即在網絡上掀起熱烈討論，不少網民紛紛轉載並表示極度認同，認為王敏奕在新生代演員中的地位確實無可撼動。

林盛斌發文讚王敏奕。（IG@bob_lamshingbun）

林盛斌圈外友瘋狂羨慕搭戲王敏奕

阿Bob在帖文中幽默分享，當身邊的圈外男性朋友得知他今次擔任電視劇男主角時，反應大多十分平淡，甚至顯得漠不關心，但一聽到他的對手戲拍檔竟是女神王敏奕，大家竟瞬間集體「變節」化身「毒L」，流露出極其羨慕的神色。他笑指朋友們不斷追問拍攝細節，大讚女方有氣質、戲好，甚至有人開玩笑要求介紹認識，瘋狂程度令他哭笑不得。他強調這段日子的相處讓他深切感受到大家對女方的良好觀感絕非虛名，自己亦非常認同大眾對她的欣賞。

林盛斌亦表示非常認同大眾對王敏奕的欣賞。（陳釗 攝）

林盛斌分享朋友得知自己搭戲王敏奕，集體紛紛「變節」化身「毒L」。（IG@wongmanyik）

網民力撐王敏奕「家嫂」地位超然

面對阿Bob的公開讚賞，留言區呈現一面倒的支持態勢，有網民笑言阿Bob今次能夠與女神近距離共事「真係好幸福」，更有不少聲音強調「家嫂」是真心漂亮，且演技日益精進，特別是早前劉艶一角更是入木三分。更有鬼馬的網民提醒阿Bob，面對身分地位特殊的「家嫂」，自然是「唔敢講佢半句壞話」，字裡行間充滿對王敏奕的喜愛。