魔音女團丨16位資料相曝光　莊子璇戴后冠搶鏡、盧映彤獲讚有仙氣

無綫全新綜藝真人騷《魔音女團》（The Magic Voice），將於5月4日起、逢周一至周五晚翡翠台十點半播映。無綫官網日前發布了16位練習生全新個人資料相，莊子璇全場唯一有戴后冠勁搶FO；「紅髮」俞可程獲讚似韓妹 ；盧映彤坐擁八級古箏及中國舞資歷，文武雙全勁吸正評。



《魔音女團》海報（官方提供圖片）

16位練習生為（排名不分先後）：李尹嫣Victoria、穎喬Ziva、邢慧敏Sharon、鄧凱文Eris、宋宛穎Sabrina、倪樂琳Ellyn、王汛文Candice、盧映彤Skylar、俞可程Kanis、廖慧儀Jessica、蔡華英Emily、倪嘉雯Carmen、莊子璇Hilary、喬美莎Chelsea、陳熙蕊Blossom、葉靖儀Michelle，女團導師則為陳奐仁及陳潔靈。

魔音女團丨莊子璇全場唯一有戴后冠勁搶FO

為了預熱，tvb.com先後發布了16位練習生穿著白底金刺繡女團服、大晒長腿及纖腰的全新個人資料相，除了中、英文名字，還有各人入行年資、星座及IG Followers人數。16人之中，IG擁有最多Followers的頭3位練習生順序為倪嘉雯、廖慧儀及莊子璇。造型方面，除了倪嘉雯的金髮、葉靖儀及俞可程的紅髮夠搶鏡，唯一有戴后冠的莊子璇更是搶中之搶。

倪嘉雯Carmen的金髮勁吸睛。（官方提供圖片）

廖慧儀Jessica的人氣高企。（官方提供圖片）

談到網民反應，除了頂頭大熱的倪嘉雯、喬美莎及三位港姐冠軍莊子璇、宋宛穎、倪樂琳外，兩名「東張女神」俞可程及鄧凱文亦有不少支持者，對於染了紅髮的俞可程，網民除了大讚有記憶點，更大讚她有韓妹Feel。而另一位被指有女團風範、兼且有不少網民留言大讚清新又靚女的，是入行資歷3年的盧映彤Skylar。

俞可程Kanis的紅髮夠搶鏡（官方提供圖片）

莊子璇Hilary是全場唯一有戴后冠（官方提供圖片）

魔音女團丨盧映彤《金式森林》出場僅2秒即獲關注

Skylar與倪嘉雯一樣是兒童節目《Hands Up》主持、綽號是「彤彤姐姐」，並曾演出《愛‧回家之開心速遞》、《俠醫》及《金式森林》，其中她在《金式森林》中雖然出場僅2秒，「職責」是問酒店職員拎止痛藥，但網民還是被她的靚樣吸引，並因而獲封「止痛藥女郎」。

盧映彤skylar勁吸正評。（官方提供圖片）

身高168cm的盧映彤，擁有一雙修長美腿，於大學修讀Global Business and Marketing的她，更是「十八般『舞藝』」。坐擁八級古箏資格的盧映彤，曾獲學界古箏獨奏初級組冠軍及中級組季軍之餘，更於2024年的春節文藝晚會節目中勇奪古箏合奏優秀表演金獎。 除了音樂造詣，盧映彤亦擅長跳舞及運動，除了中國舞資歷達八級，亦擅長乒乓球及氣手槍（室內射擊），動靜皆宜。

喬美莎Chelsea（官方提供圖片）

蔡華英Emily（官方提供圖片）

鄧凱文Eris（官方提供圖片）

宋宛穎Sabrina（官方提供圖片）

李尹嫣Victoria（官方提供圖片）

葉靖儀Michelle（官方提供圖片）

邢慧敏Sharon（官方提供圖片）

王汛文Candice（官方提供圖片）

倪樂琳Ellyn（官方提供圖片）

穎喬Ziva（官方提供圖片）