廖安麗近況曝光同框賈思樂被讚狀態極佳　曾坦言諒解前夫剃度出家

現年68歲的廖安麗過去憑藉《楚留香》、《神雕俠侶》等電視劇被觀眾熟知。近日，廖安麗出現在賈思樂社交平台上分享聚會的合照中，兩人一同為林漪娸慶祝生日。畫面中的她一頭清爽銀灰短髮，造型乾淨俐落，一身黑色上衣低調大方，笑容滿面，氣色狀態絕佳，完全看不出真實年齡。

廖安麗與賈思樂合照。（IG@louiecastro1818）

廖安麗透過賈思樂介紹認識丈夫

廖安麗年輕時，透過圈中摯友賈思樂的介紹從而認識攝影師葉青霖，二人一見如故，很快便開始戀愛。交往四年後，兩人順利結婚，婚後廖安麗育有兩名女兒。為了全心照顧家人生活，同時也協助丈夫經營攝影事業，她開始慢慢淡出演藝圈。後來她與家人計劃移居澳洲，並且出售名下的攝影公司。

賈思樂、廖安麗結伴睇《白蛇‧許仙情越千年》，對梁燕飛演白蛇武打功架出色很吃驚。

廖安麗丈夫選擇出家

2010年，廖安麗的丈夫葉青霖毅然前往台北玉佛寺剃度出家，並取法號「釋常霖」。兩人而後結束了26年的婚姻，選擇離婚。當時不少網民批評其不顧家人、不負家庭責任。經歷婚姻變故後，廖安麗開始慢慢重返演藝圈，陸續參演多部影視作品，再次重回大眾視野。

葉青霖在爸爸癌症過世後曾試過短期出家，他曾表示當時廖安麗以為他玩玩下。（FB圖片）

廖安麗諒解丈夫出家

廖安麗對於丈夫的出家的行為表示諒解，曾表示「估到會有呢一日」。外界紛紛指責前夫出家的行為自私，廖安麗也直言如果自己不讓對方出家，同樣也很自私。更是開玩笑說到自己的丈夫又不是去包二奶了，為什麼要憤怒。廖安麗也曾在節目中透露，自己每年都會專程前往澳洲探望女兒，如今大女兒已經為人母，她也正式升級成為奶奶，她也會主動幫忙照顧孫女。

廖安麗跟前夫葉青霖是經賈思樂介紹而認識。（《常霖有請》截圖）

廖安麗與葉青霖的因為一輛車的關係，開始慢慢深入認識。（《常霖有請》截圖）

廖安麗與葉青霖。 （《常霖有請》截圖）

兩人後來育有兩名女兒。 （《常霖有請》截圖）