古天樂宣萱開Live宣傳新歌　MV「世紀之吻」惹網民暴動：等咗20年

古天樂（古仔）與宣萱這對相識逾30年的經典螢幕情侶，自《尋秦記》後一直擁有大批CP粉絲。近日兩人再度合體接拍廣告，並驚喜推出合唱情歌《無時空之戀》。MV不僅請來林峯一同演出，更上演了一段穿越時空的虐心愛戀。其中結尾一幕長達數秒的相擁激吻畫面，瞬間掀起全網熱烈討論，讓一眾盼望他們「戲假情真」的粉絲大呼感動！



古天樂（古仔）與宣萱日前合體推出新歌《無時空之戀》。（MV截圖）

微電影演繹隔世情緣 網民激讚「世紀之吻」

古天樂與宣萱早年合作無間，自《尋秦記》後便累積了大批CP粉絲。這次在新歌《無時空之戀》MV中，兩人聯同林峯交出了充滿電影感的演出。MV以微電影形式呈現，劇情講述古天樂與宣萱經歷了一段穿越時空的隔世情緣，從古代將軍與戀人的生離死別，一路刻畫到現代的久別重逢，情感渲染力十足。

林峯驚喜客串。（MV截圖）

劇情最高潮落在兩人重遇後，在澎湃的情感驅使下深情對望並忘我擁吻。這段極具張力的畫面讓網民陷入瘋狂，紛紛留言洗版表示：「佢哋上次kiss已經係20年+之前」、「導演知道我哋想睇乜」、「我冇諗過會有kiss scene」，更有人直呼這是「世紀之吻」。

網民激動留言：「我冇諗過會有kiss scene」。（threads）

網民考古：「佢哋上次kiss已經係27年之前！」（threads）

重睇咗幾百次，網民這麼誇張！（threads）

直播揭爆笑幕後 宣萱爆古仔拍吻戲前「舐脷」

MV首播後，古天樂與宣萱一同進行了直播，大方分享這場矚目吻戲的幕後趣事，原來這場浪漫戲碼是在人來人往的酒店大堂取景的。

MV首播後古天樂與宣萱一同進行了直播，分享幕後趣事。（YouTube截圖）

面對途人來來往往，宣萱表現出極高的專業素養，表示不感尷尬；相反古仔則笑言：「好彩有圍欄咋，真係有少少尷尬。」宣萱更在直播中大爆料，笑稱在導演喊Action前，古仔竟對著她做出「舐脷」的搞笑動作，讓她當場忍俊不禁，打破了浪漫的氛圍。

宣萱重現古天樂的「舐脷」，古仔睇到都忍不住笑。（YouTube截圖）

影帝級喊戲大爆發 宣萱感嘆相識30年皆是緣

除了吻戲，兩人在MV中極具感染力的喊戲亦成為一大亮點。雙方在直播中互讚對方的表現，並感性談及多年來的友誼。宣萱坦言最喜歡歌詞中「想見的人、天會安排」這一句，認為這與她和古仔的關係十分相近。她感性表示兩人相識30多年，中間曾有十幾年沒有聯絡，直到有次吃飯偶然撞見才又重新熟絡，感嘆：「每個人嘅相遇都係緣分！」

宣萱感嘆與古天樂相識30年皆是緣，現實生活就是這麼得意。（YouTube截圖）

除此之外宣萱還大讚古仔的影帝級演技，直言身邊團隊的盛讚讓她倍感壓力。而古仔則表示因劇情講述前世姻緣，加上現場播著歌曲，讓他大受感動，前後喊了三次共十幾分鐘，直呼「好過癮」。