鍾麗緹霸氣發聲力撐小12歲丈夫　張倫碩曾談求子心聲遭網民狠批

時年55歲的鍾麗緹於2016年與內地男星張倫碩結婚。鍾麗緹在此之前已經歷過兩段婚姻，育有三女。日前，張倫碩曾在採訪中表示想要有個自己的孩子，甚至不惜借助科學手段。此番言論一出立馬引起網民炮轟。



鍾麗緹與丈夫張倫碩與兩個女兒合影。（Weibo@钟丽缇Christy）

鍾麗緹發聲回應流言

近日，鍾麗緹在社交平台轉發丈夫張倫碩《流言如刀》的影片，疑似在暗指這些無根據的傳言，如同鋒利的刀刃傷害了他們一家人。MV畫面則是他們一家生活的幸福畫面。她轉發並配文，「十年流言如刀，我們一家人卻始終抱得更緊。」她表示即使流言一再中傷他們，他們也會一家團結起來不怕任何傷害，家人就是自己的底氣。「謝謝你們陪我走過這最艱難的十年。以後無論風浪多大，有你們在，我就甚麼都不怕。」

鍾麗緹發聲回應流言。（Weibo@钟丽缇Christy）

張倫碩曾坦言想有自己的孩子

張倫碩之前曾在節目中坦言，依舊希望能擁有一個屬於自己的孩子。對此，節目主持人提醒他，鍾麗緹現年已55歲，高齡產子存在極大風險，但張倫碩卻表示，可通過科技手段干預或是領養的方式來實現這個願望。這段節目片段播出後，迅速引發了網民們的熱烈爭議。不少網民批評張倫碩絲毫不顧及鍾麗緹作為高齡產婦的風險。鍾麗緹46歲結婚時已屬高齡，如今男方公開重提訴求，被批「婚前知情卻婚後變卦」。

張倫碩節目中談到還是想要自己的孩子。（節目截圖）

鍾麗緹女兒隨張倫碩改姓

鍾麗緹在與張倫碩結婚前，就曾經曆過兩段婚姻，並育有三個女兒。這段12歲年齡差婚姻自曝光起就備受爭議，張倫碩長期被貼「女強男弱」標籤，甚至屢次被大眾質疑，其與鍾麗緹結婚的初衷是為了對方的財產。婚後，張倫碩並未因非親生血緣疏遠鍾麗緹的三個女兒，反而將其視如己出。鍾麗緹最後決定讓三個女兒跟隨張倫碩的姓氏改姓張。