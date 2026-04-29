童瑤趙今麥拍大片慘遭網民群嘲　張員瑛被讚精致高級差距明顯

近日，某國際品牌在中國區的廣告創意陷入了前所未有的輿論風暴，「某品牌陷害女明星」一詞更衝上社交平台熱搜。多位女星在品牌鏡頭下，不僅未能展現過往的高級感，反而被指「顏值遭到埋沒」。



多位女星被指「顏值遭到埋沒」。（微博圖片）

眾女星時尚大片變「時尚災難」

童瑤在拍攝內頁的相中，拿著拖把戴著清潔手套，其形象與平日在紅地毯上優雅知性的形象大相徑庭。不少網民調侃這套造型散發出濃厚的「雷霆保潔風」，直言根本認不出是童瑤本人。

而女星趙今麥的遭遇更為慘烈，其短髮造型被毒舌網民點評為「面黃肌瘦，像個餓昏的窮小子」。由於她先前拍攝封面中展現出靈動的少女氣息，兩者對比之下，大眾對品牌廣告中那種「潦草穿搭加無神狀態」的創意更顯反感。

趙今麥拍攝大片花絮截圖（微博圖片）

同牌不同命 張員瑛完美適配品牌

就在內地女星紛紛「翻車」之際，韓國人氣偶像張員瑛的表現卻獲得了一致好評。張員瑛無論是在品牌廣告還是機場私服中，均能將高級感與精緻度發揮得淋漓盡致，被網民讚譽為「品牌親女兒」。

张員瑛《Harper's Bazaar》韓國版封面（微博圖片）

這種巨大的視覺落差，引發了粉絲對藝人團隊的強烈不滿。不少網民批評藝人團隊在篩選造型時疏忽大意，未有吸取先前的翻車教訓，放任品牌執行與藝人特質格格不入的創意。雖然女星們在私下穿着該品牌時常能營造出「富家千金風」，但在正式廣告中卻頻頻失手。

不少網民批評藝人團隊在篩選造型時疏忽大意。（微博圖片）

「陷害」僅屬情緒表述

雖然「陷害」一詞帶有強烈的粉絲情緒，目前並無證據顯示品牌刻意醜化藝人，但這場風波確實反映了大眾審美與時尚圈極端創意之間的邊界衝突。時尚界往往追求打破常規的「厭世感」或「極簡主義」，但當這種風格強加於氣質溫婉或清新的女星身上時，極易產生違和感。

相比之下，年逾八旬的老戲骨吳彥姝的演繹卻贏得了滿堂紅。展現出跨越年齡的時尚魅力。