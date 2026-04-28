79歲狄龍老態畢露牽愛妻手仔當「拐杖」　與陶敏明結婚50年零緋聞

現年79歲的武打巨星狄龍，近年身體狀況大不如前，日前夥同林家棟出席「修復瑰寶 - 《流星語》」活動放映節目。近日，他與妻子陶敏明外出時被捕捉到步履蹣跚，下車時更需要緊緊攙扶著愛妻，陶敏明彷彿成了他最安心的「人形拐杖」。這對夫妻自1975年結婚至今已跨越半世紀，狄龍入行以來更保持「零緋聞」，完美詮釋了執子之手、與子偕老的浪漫愛情。



現年79歲的武打巨星狄龍，日前夥同林家棟出席了「修復瑰寶 - 《流星語》」活動放映節目。（小紅書）

英雄遲暮步履不穩 陶敏明寸步不離成最強後盾

日前，狄龍與陶敏明一同外出的畫面被曝光，昔日在大銀幕上身手敏捷的狄龍，如今面臨歲月留下的痕跡。

狄龍近日被網民捕捉到。（小紅書）

當車輛停妥後，狄龍從車上緩緩下來時，步履明顯有些不穩。隨後妻子陶敏明在一旁走過來，狄龍在站穩後便下意識地緊緊拉住妻子的手，陶敏明彷彿成了他最安心的「人形拐杖」，寸步不離地攙扶著他。夫妻倆緊扣的雙手，無言地展現了他們橫跨半世紀的深厚情感與不離不棄的承諾。

狄龍緊緊拉住妻子陶敏明的手。（小紅書）

陶敏明彷彿成了狄龍最安心的「人形拐杖」，寸步不離地攙扶著他。（小紅書）

耐心苦等未成年嬌妻長大 狄龍為愛苦學上海話

狄龍與陶敏明的愛情故事，堪稱娛樂圈的一段傳奇，兩人的相遇與相戀，更充滿了極大的耐心與尊重。兩人相識時，陶敏明僅14歲，仍在麗的呼聲電視台兼職擔任舞蹈員，而狄龍已是聲名鵲起的影壇巨星。狄龍被她深深吸引，得知其真實年齡後選擇靜靜等待她長大成年，期間一直小心翼翼地維繫著感情。

年輕時的狄龍很俊朗。（視頻截圖）

經過五年的愛情長跑，19歲的陶敏明於1975年正式嫁給28歲的狄龍。為了贏得岳父岳母的認可，當時已是大明星的狄龍更特意去學習打麻將和上海話，這份用心最終打動了陶家上下。婚後，正值花樣年華的陶敏明毅然選擇急流勇退，告別演藝圈，全心全意投入家庭，成為狄龍背後最堅實的後盾。

狄龍與陶敏明1975年結婚，至今保持著「零緋聞」的紀錄。（陳順禎攝）

譚俊彥於社交媒體上載與父親狄龍及對兒女的合照，一家六口三代同堂。（譚俊彥IG圖片）

金婚之喜零緋聞 國際舞台上狄龍深情告白

從1975年步入婚姻殿堂，到2025年迎來整整50年的「金婚」歲月，狄龍入行至今始終潔身自愛，保持著「零緋聞」的完美紀錄，給予妻子無比的安全感。

狄龍縱橫影壇50年，拍過無數經典電影，形象正氣人稱「大俠」。（資料圖片）

這份堅貞不渝的愛，更在國際舞台上得到最動人的見證。在2025年舉辦的《第8屆馬來西亞國際電影節》上，狄龍獲頒發「終身成就獎」。他上台時精神矍鑠，以流利的英語向世界宣告對妻子的深情，幽默地稱陶敏明為「我最愛的敵人」，並真情流露地表示「希望能與她共度餘生」，讓這段半世紀的愛情神話再次感動全場。