陳偉霆親自抱BB打針狂放閃　靠中英文神速氹好兒子誓做滿分好爸爸

撰文：小白
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陳偉霆（William）與超模何穗自2025年底驚喜官宣升級做父母後，目前一家三口長居北京。近日陳偉霆在受訪時大方分享湊仔日常，透露每次都會親自帶兒子去打疫苗，談及愛兒時更是全程笑到見牙唔見眼。這位新手爸爸不僅凡事親力親為，屢次被網民捕獲獨自帶BB做產檢，背後更隱藏著他希望藉由滿滿的陪伴，彌補自己童年喪父遺憾的動人初衷。

陳偉霆何穗二人在去年十月份無預警宣布已為人父母 。（陳偉霆微博圖片﹑何穗微博圖片）

陳偉霆抱愛子接種疫苗　溫柔哄逗獲護士大讚

自從升呢做爸爸後，陳偉霆將許多精力投放於家庭。他在訪問中笑言，每次兒子需要接種疫苗，他都會親自出馬，把兒子緊緊抱在懷裏，用中英文交替哄逗（如不斷溫柔地說「Come on, it's okay」），在爸爸的逗趣與安撫下，小朋友非常配合，通常不到一分鐘就能止住哭聲、破涕為笑。

陳偉霆在訪問中笑言，每次兒子需要接種疫苗，他都會親自出馬。（抖音截圖）
接種疫苗時陳偉霆把兒子緊緊抱在懷裏，用中英文交替哄逗（如不斷溫柔地說「Come on, it's okay」）。（抖音截圖）

就連護士都對他讚口不絕，大讚陳偉霆傳遞安全感的能力與情緒穩定性「與一般爸爸不同」，而在描述這些湊仔點滴時，陳偉霆的嘴角全程上揚，洋溢著暖心爸爸的幸福感。

就連護士都對他讚口不絕，大讚陳偉霆「與一般爸爸不同」。（抖音截圖）
陳偉霆十分自豪地說「當然了」。（抖音截圖）
陳偉霆的嘴角全程上揚，洋溢著暖心爸爸的幸福感。（抖音截圖）

零保姆隨行　網民多次偶遇「全能奶爸」

除了打疫苗，陳偉霆在日常育兒中也絕不缺席。不少網民曾多次在公園偶遇陳偉霆與何穗帶小朋友出來玩，更有網民在醫院目擊陳偉霆帶兒子進行兒童保健檢查，身邊甚至沒有保母或老婆何穗同行。這種親力親為的態度，被路人大讚陳偉霆是非常罕見且負責任的好爸爸。

網民在公園偶遇陳偉霆與何穗陪小朋友玩耍。（微博圖片）
網民在社媒分享自己偶遇陳偉霆獨自帶小朋友去兒童醫院做檢查。（抖音截圖）

而媽媽何穗同樣對家庭傾注了大量心血。2026年1月2日，她首次曬出了父子倆「肌膚相親」的半裸溫馨合影。她還曾透露兒子面臨胃食管反流的問題，並主動在網上與新手父母們分享緩解的方法，一家人的育兒日常十分接地氣。

陳偉霆父子二人Skin to Skin。（何穗微博圖片）
網民大讚陳偉霆育兒親力親為。（小紅書截圖）

治癒童年創傷　絕不讓孩子重蹈「父愛缺失」

陳偉霆在13歲時便經歷了喪父之痛，這段童年創傷讓他深刻體會到「父愛缺失的不安」。成為父親後，他格外重視對孩子安全感的建立。陳偉霆全心全意地陪伴兒子，就是希望孩子能「被祝福著來到世界」，在一個充滿愛與保護的環境中健康長大，用雙倍的愛去治癒自己曾經的創傷。

陳偉霆希望自己可以做孩子的靠山。（抖音截圖）
陳偉霆在13歲時便經歷了喪父之痛，因此他格外重視對孩子的父愛。（陳偉霆微博）
媽媽何穗亦不時在社媒分享育兒經歷。（微博@何穗）
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