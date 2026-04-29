溫兆倫現身歐洲街頭同行陣容超驚人　曾因14萬情債淡出香港演藝圈

61歲的溫兆倫近日在奧地利街頭被網民偶遇，畫面中溫兆倫身著一身帥氣的棕色皮衣，搭配黑色圍巾，氣色極好，臉上更看不出一點歲月的痕跡。他態度親切地跟每一個人打招呼，絲毫沒有明星架子。亦有網民拍到溫兆倫坐在馬車上穿梭在當地古建築之中，顯然是為了某個節目進行拍攝，身旁的同行人員同時亦引起了網民的注意。

溫兆倫近日在奧地利街頭被網民偶遇。（抖音@风一样的驰骋）

溫兆倫錄製節目同行陣容驚人

值得一提的是，這次溫兆倫的同行陣容可謂一點都不簡單。這三位皆是在內地文化以及傳媒領域舉足輕重的資深前輩。與溫兆倫一同搭乘馬車的，包含前央視《新聞聯播》的標誌性面孔王寧、央視資深王牌主持人敬一丹還有《百家講壇》的中央民族大學教授蒙曼。溫兆倫能夠與這三位重量級人物共同錄製節目，不難看出他如今在內地發展勢頭大好。

溫兆倫早前參加內地綜藝《披荊斬棘的哥哥》。（網上圖片）

溫兆倫曾因錢債糾紛淡出演藝圈

如今的溫兆倫，不僅在內地事業發展順利，生活更是擁有了美滿的家庭。自2013年與比他年輕20歲的內地演員趙庭結婚後並育有一女。網民形容他「浪子回頭」，溫兆倫早年曾經歷過3段婚姻，情史相當豐富。他結束第一段婚姻後，曾與陳梅馨短暫交往，維持不足一個月便宣告終止。其後溫兆倫向陳梅馨追討十四萬債務，並澄清該筆款項為借貸，並非外界所謂的分手費。此事演變成官司爭議，間接令他淡出香港影視圈。陳梅馨當時亦於媒體前委屈控訴：「自己身無分文，出國只為留學進修，沒想到溫兆倫如此錙銖必較。」引得外界熱議不斷。