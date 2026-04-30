70歲周潤發跑步近照流出　身形單薄雙頰凹陷惹「瘦到脫相」疑雲

現年70歲的影帝周潤發（發哥）向來生活貼地，經常在香港街頭及行山徑出沒運動。近日，有網民於小紅書分享偶遇發哥跑步的照片，相中發哥穿上招牌全黑運動衫，表現極之親民。



周潤發被指瘦到脫相。（小紅書圖片）

網民憂身形消瘦：感覺有點憔悴

不過，今次網民的焦點卻落在發哥的身形上。有網民看到照片後，指發哥顯得相當單薄，雙頰凹陷，臉上皺紋盡現，紛紛擔心其健康狀況，認為他與以往相比蒼老了不少。評論區有網民直言：「發哥太瘦了，感覺有點憔悴」、「年齡大了跑步真的會垮臉」、「感覺他這個狀態跑步好像不太適合他，掉肌肉掉的太厲害了，他應該是增肌才對，肌肉流失的太重了」，甚至有人評論指他「看上去有點老了，肌肉也沒以前結實」，更感嘆發哥「老得太快了」。

身形單薄。（小紅書圖片）

網民偶遇周潤發。（小紅書圖片）

網民偶遇周潤發。（小紅書圖片）

熱愛運動挑戰半馬：跑步已成習慣

事實上，發哥近年醉心跑步及馬拉松訓練，早已是圈中著名的運動狂熱分子。他不僅每天堅持晨跑，更在近年積極參與馬拉松，其堅毅意志令人佩服。雖然有網民擔心他體態過於纖瘦，但亦有人認為這是長期進行有氧運動後的體型，大讚發哥生活自律且精神奕奕。

渣打馬拉松2026｜周潤發。（趙子晉攝）

發哥經常跑步被野生捕獲，而他通常也來者不拒。（小紅書圖片）

化身「跑步導師」率領老友出戰渣馬

作為馬拉松常客的發哥，今年更「升呢」擔任跑步導師，親自率領79歲劉江、76歲鮑起靜及74歲鄭則仕等挑戰10公里賽。這支銀髮戰隊最終以2小時00分23秒成功衝線。他更發揮幽默本色，笑言要一直跑到120歲。

渣打馬拉松2026在1月18日舉行，一頭濃密銀髮的影星「發哥」周潤發今年回歸10公里賽事，在東區走廊上邊跑邊與其他跑手揮手。（廖雁雄攝）