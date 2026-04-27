梁家輝大玩飯撒冧爆粉絲　與周潤發挑戰城城經典動作獲讚寶刀不老

電影《寒戰1994》將於5月1日正式上映，日前於深圳舉行全球首映禮。現場可謂星光熠熠，除了周潤發、梁家輝、郭富城（城城）、吳慷仁和謝君豪5位影帝級演員出席，同場更有廖子妤、王丹妮、楊采妮、吳彥祖、劉俊謙及李子雄等齊集。

電影《寒戰1994》日前於深圳舉行全球首映禮。（微博＠王丹妮Louise）

梁家輝紅地氈「飯撒」冧爆全場

首映禮現場氣氛極之熱烈，梁家輝在行紅地氈期間展現極致親民的一面，面對兩旁尖叫的影迷，梁家輝大玩「飯撒」，不僅頻頻對鏡頭做出「比心」手勢，更瘋狂大送飛吻，完全沒有影帝架子。他一度雙手抵住臉頰擺出「臉頰比心」的可愛表情，令在場粉絲忍俊不禁。

梁家輝大玩飯撒。（小紅書圖片）

勁親民。（小紅書圖片）

臉頰比心！（小紅書圖片）

70歲周潤發、68歲梁家輝挑戰郭富城「單腳抱膝」

劇組演員在放映前與觀眾互動，沒想到幾位「老戲骨」玩得比後生仔更瘋，成為全場焦點。活動中出現搞笑一幕，正當郭富城在台前認真講話時，身後周潤發和梁家輝兩位影帝竟然「開小差」。現年70歲的周潤發童心大發和68歲的梁家輝一起挑戰模仿郭富城的經典舞曲動作「單腳抱膝」。周潤發單腳站立極之穩陣，展現驚人平衡力，反觀梁家輝略顯吃力，兩人互動火花十足，成為全場焦點。

周潤發、梁家輝挑戰郭富城的招牌單腳抱膝動作。（影片截圖）

周潤發、梁家輝挑戰郭富城的招牌單腳抱膝動作。（影片截圖）

梁家輝「愛不完」魔性散場

這對影壇老拍檔被網民戲稱為「兩個老頑童」，活力完全不輸年輕人。直到活動散場時，梁家輝依然興致不減，一邊離場一邊大聲唱著郭富城的名曲：「對你愛愛愛不完」，隨即再次做出單腳抱膝動作，動作雖然有點「牙煙」，但勝在夠調皮可愛，惹得全場觀眾尖叫歡呼。網民紛紛留言大讚：「影帝們寶刀未老，活力完全不輸後生仔！」