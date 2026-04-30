陳坤黃曉明齊曬北電96級明星班30週年聚會　趙薇罕現身成焦點

陳坤與黃曉明今日（30日）在微博曬出北京電影學院表演系96班入學30周年的聚會大合照，瞬間引發全網「回憶殺」。這次聚會不僅齊集了多位影帝、影后級的實力派演員，班主任崔新琴老師亦穩坐C位。當中最令網民驚喜的，莫過於久未露面的趙薇罕有公開亮相，成為全網熱議的最大焦點。



陳坤與黃曉明在微博曬出北京電影學院表演系96班入學30周年的聚會大合照。（微博圖片）

陳坤黃曉明齊發文賀30年同學情

適逢北電表演系96班入學30周年紀念日，陳坤與黃曉明這對昔日同窗極具默契地在微博發布了同一張大合照。陳坤感性配文：「北京電影學院表演系96班30年」，而黃曉明則激動強調：「最可愛的大家！最好的96班」。

陳坤感性配文：「北京電影學院表演系96班30年」。（微博截圖）

黃曉明則激動強調：「最可愛的大家！最好的北京電影學院表演系96班！」（微博截圖）

在曝光的大合照中，一眾明星猶如回到學生時代，簇擁著恩師——班主任崔新琴。崔老師穩坐畫面正中央的「C位」，盡顯其在學生心目中德高望重的地位。當日出席聚會的陣容可謂星光熠熠，除了陳坤與黃曉明，還包括趙薇、郭曉東、顏丹晨、何琳、孔維及李佳等多位知名演員，難得齊聚一堂。

一眾內地明星猶如回到學生時代。（微博圖片）

影視圈最強「造星工廠」 八成學生活躍業界創神話

北電表演系96班在內地演藝圈一直享有「造星工廠」與「神仙班級」的美譽。全班23名學生中，有超過80%至今仍活躍於影視行業，涵蓋了演員、導演、教師等核心職業，成績斐然，當中多位代表人物更在國際與國內影壇屢獲殊榮。

黃曉明是內地兩輪大滿貫影帝。（黃曉明微博圖片）

陳坤為華表獎、百花獎雙料影帝。（陳坤微博圖片）

黃曉明是內地兩輪大滿貫影帝，內地影壇中流砥柱；陳坤為華表獎、百花獎雙料影帝，穩居內地一線男星地位；何琳曾榮獲國際艾美獎最佳女主角，蜚聲國際；李佳曾奪得東京國際電影節影后殊榮。

李佳曾奪得東京國際電影節影后殊榮。（微博圖片）

這個班級不僅撐起了內地影視圈的半壁江山，三十年後依然能保持如此緊密的聯繫，這份跨越歲月的同窗情誼確實令人稱羨。

趙薇沉寂近五年 藉同學會打破神隱

在這次聚會中，最受矚目的人物莫過於久違露面的趙薇。2021年趙薇主演的多部經典影視作品（如《還珠格格》、《畫皮》、《情深深雨濛濛》等）在各大平台遭全數下架，或在演員名單中被直接除名；其微博「超話」被關閉，相關粉絲專頁與討論區也被封鎖。她從內地互聯網上被徹底「除名」，自此進入了長期的神隱狀態。

趙薇於2021年被列為「劣跡藝人」，演藝事業全面停擺。(微博圖片)

今次她為了班級30周年聚會罕有現身，相中可見她笑容燦爛，精神狀態極佳。更具話題性的是，趙薇與陳坤過去屢傳友誼破裂，今次兩人同框合影，用實際行動粉碎了多年的不和傳聞，證明了昔日的同窗情誼依然深厚。