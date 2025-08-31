伊能靜讚哈林善良「人品非常好」 恩利反應絕妙兼自爆：母胎單身
伊能靜為替兒子庾恩利（小哈利）宣傳新歌，主動聊到已離婚16年的「哈林」庾澄慶。母子在鏡頭前閒聊時，伊能靜說：「你爸爸的人品非常非常好，對誰都非常和善。」庾恩利吐槽：「都是臭臉。」
去年庾恩利自紐約大學畢業，伊能靜跟哈林都到場參加，但並未同框；之後為慶祝兒子的舞台處女騷，伊能靜特別錄製的影片中，哈林意外入鏡，當時引發熱議。
這回為了替庾恩利數位單曲《Nihilistic Joy》宣傳，哈林跟伊能靜也輪番上陣，先是父子同框吉它自彈自唱，接著母子同台談心，當庾恩利透露「我母胎單身」時，伊能靜一臉不敢置信，反問有人相信嗎？接著她說自己不容易對人動心，又要求顏值和才華，這麼多年來也就2段婚姻。
