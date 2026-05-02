莊子璇被封「富豪殺手」 反擊網民對港姐有偏見：佢冇乜錢我都ok

前港姐冠軍莊子璇（Hilary）今日（2/5）現身將軍澳出席《魔音女團》宣傳造勢活動。Hilary接受《香港01》訪問時透露參加節目最大的收穫是身體變得健康，她自嘲以前是「運動廢柴」，完全不運動，甚至試過蹲下起身都會頭暈，經過地獄式訓練後，她自覺變得強壯：「雖然感覺身體強壯咗，但我阿媽就話我唱歌唔夠氣，同埋有時候講嘢可能放鬆，就會無意之中講嘢又會變得細聲。」

莊子璇被封「富豪殺手」。（葉志明攝）

母親設獎學金

為了支持女兒，莊媽媽更祭出「金錢誘惑」！Hilary爆料指媽咪特別設立了一個「獎學金」，承諾如果她在比賽中取得好成績，就會有豐富的獎金鼓勵。

莊子璇今日出席《魔音女團》宣傳造勢活動。（葉志明攝）

正面回應「富豪殺手」

近期港姐翁嘉穗丈夫、海馬牌床褥創辦人兼百億富商鄔友正積極經營社交平台，更以《魔音女團》「校董」身份邀請她及另一小花倪嘉雯拍片，片中她與鄔友正合唱經典金曲《笑看風雲》，兩人互動自然，隨即引起網上熱議，更被網民封為「富豪殺手」。對此，莊子璇笑言：「我覺得大家好有創意，好有想象力，咁都諗到呢樣嘢，但係嗰條片其實係公司叫我哋拍嘅一樣嘢，咁嚟緊我諗都會同唔同嘅《魔音》嘅女仔都會繼續keep住拍一啲嘅嘢。其實唔係單獨我一個人㗎，大家睇新聞呢一定要撳入裏邊，再碌吓，再去研究一下係咪真相嚟。（被封富豪殺手有冇唔開心？）我覺得大家有個刻板印象，就係覺得港姐特別係可能冠亞季，一定要同富豪，同有錢人一齊，我覺得又唔一定，都係一個刻板印象嚟，我都可以同一個好愛嘅人或者佢冇乜錢我都Ok。」

大合照。（葉志明攝）