冼靖峰遭狠批導師資格　被翻舊帳嘲「殭屍舞」：我點會教跳舞呀

TVB真人騷節目《魔音女團》定於下周一（5月4日）正式首播。隨著節目播出在即，官方及一眾導師、助教紛紛在社交平台發布宣傳照造勢。身為助教之一的冼靖峰日前亦分享了帥氣宣傳照，並配文透露心情：「#魔音女團...LET'S GO，洗助教上線。#keepfightin#我都要跳舞bro。」

然而，文中一句「我都要跳舞」卻意外觸動網民神經。不少人隨即翻出他三年前參加《亞洲超星團》時，因舞步僵硬而被謔稱為「殭屍舞」的片段，留言嘲諷：「佢哋能夠被你教跳舞嘅話真係榮幸」、「阿豬阿狗係咪都可以教人」，更有網民直言他的舞功「慘不忍睹」，質疑其擔任導師的資格。

冼靖峰自知跳舞不佳。（葉志明攝）

現身活動親自解畫：我是負責教唱歌的

今日（2/5）冼靖峰出席《魔音女團》的宣傳造勢活動，面對網民的負面評價與質疑，他表現得相當大方且幽默，他笑言大家可能有所誤會，自己在節目中主要是負責唱歌教學，而非舞蹈，他坦言：「我點會教跳舞啊？我係諗住藉呢個節目，要人教返我跳舞就真！」

自知跳舞不佳

提到被網民重提舊事，冼靖峰不但沒有生氣，反而大方承認自己的弱點：「我跳舞真係渣嘛，我自己睇返啲片都會笑，點解以前會跳成咁樣，其實完咗《亞洲超星團》節目之後，一直都有Keep住學跳舞，係會好少少，但睇返當日自己嘅表現，確實自己為跳到一坺嘢，所以我自己知嘅，知自己跳舞唔係好得。」