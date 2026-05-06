林子博爆脂肪肝復發憂無力照顧子女　感嘆英國身體調理不及香港好

前TVB男星林子博移居英國生活多年，近日在直播中驚爆身體健康再度亮起紅燈。身為獨力撫養一對子女的單親爸爸，他透露近半年出現眼黃、面黃等脂肪肝復發警號，勾起當年患肝炎住院一個月的慘痛回憶。並直言英國的調理資源與保健文化遠不及香港全面，感嘆在異地守護健康倍感吃力。



林子博喪妻後帶子女移居英國生活。（IG@lam_chi_pok）

林子博恐脂肪肝復發憂無力照顧子女

前TVB男星林子博自2020年喪妻後，毅然帶同一對子女林詠渝（Vinci）及林卓楠移居英國展開新生活。作為家中的唯一支柱，子博的健康狀況一直備受網民關注。然而，近日他在與中醫師合作的直播中，面帶憂色地披露了令人揪心的健康警號。他透露近半年來，身體再度出現「眼黃」及「面黃」等特徵，這些症狀與他多年前肝病大爆發前夕如出一轍。他更在直播中憂心地表示：「我對子女仲要靠我」，舐犢情深，可見他非常擔心自己的健康會影響到孩子。

林子博自爆恐脂肪肝復發。（IG@lam_chi_pok）

林子博回顧七年前肝炎意識到健康無價

子博的肝臟問題並非突如其來。他在直播中回憶起約七年前的一段慘痛經歷，當時他因嚴重的脂肪肝引發急性腹部劇痛，隨即被緊急送院。經過詳細檢查後，確診患上肝炎。他苦笑指當時其實早已出現明顯的黃疸警號，但自己因工作忙碌而未有理會，最終導致病情惡化，需在醫院足足接受了一個月的治療。那次經歷雖然讓他意識到肝臟管理的重要性，但沒想到移居英國後的種種生活變遷，竟讓這枚隱形炸彈再度被點燃。

林子博回顧七年前肝炎意識到健康無價。（YouTube直播截圖）

林子博在英國沒做身體檢查

談及移居英國後的生活，子博坦言這幾年忙於適應新環境與獨力撫養子女，加上承受著沉重的心理壓力，導致生活節奏大亂。他直言在英國期間完全沒有進行過正規的身體檢查，亦忽略了對肝臟的日常調理。

林子博在直播中表示在英國完全沒有進行過正規的身體檢查（IG@lam_chi_pok）

林子博嘆英國調理理念難及香港全面

直播中，他特別對比了英港兩地的健康文化，感慨在香港進行身體調理無疑更加方便且有效。林子博表示：「香港對於病後調理或者體質改善，無論是中醫理念還是保健品的針對性，都感覺比英國更專業、更貼合我們的需求。」他認為香港的中西醫合璧理念非常全面，市面上針對亞洲人體質的複方保健品種類繁多，且香港人深植內心的「調理養生」與食療文化，是他在英國難以尋獲的心理與生理支持。