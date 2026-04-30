吳宣儀陷樂華合約爭議「代簽合約+無限續約」　10年薪資如開盲盒

前「宇宙少女」、「火箭少女101」成員吳宣儀，近期與經紀公司「樂華娛樂」（後簡稱「樂華」）爆發嚴重合約爭議，成為娛樂圈熱議話題。



4月30日，一段吳宣儀母親赴公司談判的關鍵影片首度曝光，影片中雙方針鋒相對，吳母火力全開揭露藝人權益長期受損的內幕，震驚娛樂圈。

前「宇宙少女」「火箭少女101」成員吳宣儀（微博@吳宣儀_Betty）

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10年沒看過合約？全是公司代簽

影片中，吳母控訴在長達10年的時間裡，母女倆從未見過任何一份影視、代言合約的原件。每當提出查看要求，公司皆以「涉及商業秘密」為由拒絕。而吳宣儀本人從未在相關文件上簽名或審閱，所有合約全由樂華單方面代簽，資訊完全不對等。對此，樂華法務雖在現場冷靜回應「代簽是業界常態」，卻未正面解釋為何不讓藝人了解合約內容。

酬勞結算不透明 薪水像開盲盒？

除了合約知情權受阻，報酬結算也是雙方爭執的核心。吳宣儀方指控，演藝酬勞長期由公司單方面核算，結算標準模糊不清，藝人只能被動領取「盲盒式收入」，完全無法確認實際進帳與分配合法性。這種高度不透明的模式，讓外界質疑經紀公司在財務處理上存在巨大漏洞。

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自動續約引爆法爭議：是合作還是賣身契？

據悉，吳宣儀與樂華的10年長約原定於2026年2月24日到期，吳雖於2月初便發函表明不續約，但樂華卻主張合約條款中規定「單方不同意即自動續約一年」，且該條款疑似可無限循環觸發。吳宣儀律師團認為，此舉屬於顯失公平的「格式條款」，嚴重違反內地《民法典》的自願原則。

儘管樂華娛樂於4月29日發表聲明否認驅趕家屬及拒絕提供合約，並強調案件已交由司法處理，但今日吳母談判影片曝光，無疑讓爭議熱度再漲。而吳宣儀日前親自宣布加入音樂劇《她的海》演出，全力爭取演藝事業的自主權。

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