Kep1er金采炫「穿深V裝」彎腰跳芭蕾引不滿　親回應暴露造型爭議

韓國選秀女團Kep1er日前在官方YT分享一段跳芭蕾舞的影片，成員金采炫卻突然挨罵，因為她的服裝與其他成員不同，上半身深V剪裁露出較多肌膚，引發粉絲熱議與反感。



尤其是舞蹈有很多彎腰動作，事業線呼之欲出，許多粉絲認為這套舞衣太暴露了，紛紛將矛頭指向造型師。

金采炫跳芭蕾舞時上半身深V剪裁露出較多肌膚，引發粉絲熱議與反感。（YouTube@Kep1er_Offcl）

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該影片以「公主們開始踏步了-Kep1er芭蕾團」為題，成員金采炫、崔有真、沈小婷等3名成員一同體驗芭蕾舞課，跟著老師學習芭蕾基本動作。

不過影片曝光後，有部分粉絲認為金采炫的舞衣在舞蹈動作中露出較多肌膚，比其他成員更大膽，質疑造型安排不妥，不僅大開深V還露出事業線，因此認為非常不妥，要求修改影片。

不過也有另一派聲音認為，金采炫已經是成年人，有自主選擇衣服的空間，芭蕾舞衣本身設計也具表演性質，與一般認定的暴露定義不同。

不過金采炫因不忍心同仁被罵，親自在粉絲交流平台回應，那套服裝是她自己挑的，因為想到芭蕾就聯想到粉色與夢幻氛圍，所以選擇了認為最漂亮的一件上鏡，沒想到外界反應跟自己的想像不同，其實有點驚訝，不過她也強調，理解粉絲們的擔心，希望大家不要太生氣，未來她會更謹慎與團隊協調服裝的尺度，以免再次造成誤會。

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