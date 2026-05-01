試真D丨江美儀試食煙燻牛食出梳打粉味　無限嫌棄吳業坤連環失儀

4月29日一集，江美儀、朱敏瀚（朱仔）及吳業坤（坤哥），先後走訪了提供超靚兼水蛇春吊龍的潮汕牛肉火鍋、零負評潮汕早市、品嚐價值逾1,000元人民幣的6年獅頭鵝、及挑戰潮汕特色美食—土蝦。



今集走入潮汕食嘢。（官方提供圖片）

試真D丨歎逾千元6年獅頭鵝嘆口感似足花膠

雖然6年獅頭鵝價錢昂貴，但似乎物超所值，皆因三位主持食到表情如癡如醉之餘，有「金舌頭」美譽的美儀姐更是讚不絕口：「癡線！個鵝肝好似食雪糕咁呀，冇筋架」、「滷水好正」、「啲皮好煙韌」；並親自認證鵝頭冠的口感與味道、確實如傳聞所指與花膠無異；至於朱仔，亦大讚「連骨都有味」。

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試真D丨潮州名物「土蝦」望落似水泥賣相驚嚇

至於土蝦的特別之處，是炒出來雖與蝦籽與蟹籽無異，但未落鍋前的顏色與狀態卻相當駭人，望落似足水泥，難怪三位主持自嘲「鬼食泥」。至於食後感，美儀姐與坤哥略有分歧，前者覺得有很濃海鮮味，後者則覺得很腥，好食與否各花入各眼。

試真D丨朱仔試飲油柑汁爆逗趣表情包

4月30日播出的第14集，美儀姐、朱仔、坤哥及周嘉洛，將分別走訪「揭陽古城」、品評只有4個差評的4.9分「潮式Fine Dining」，以及挑戰不知如何Define生熟的「熟成刺身」。美儀姐、朱仔及坤哥在「揭陽古城」中品嚐了不少潮州地道美食，包括油柑汁及醃製「潮洲三寶」，當中味道出名見仁見智的「油柑汁」，令到朱仔、坤哥及美儀姐反晒白眼，但三人事後仍讚不絕口，到底點解？

朱仔飲油柑汁飲到靈魂出竅。（官方提供圖片）

江美儀飲油柑汁。（官方提供圖片）

試真D丨坤哥歎Fine Dining忽然大嗌勁經典

對於被指有「年輕人特有邏輯的」的「潮式Fine Dining」，雖然裝修環境一流、飯焦亦極為出色，但「金舌頭」美儀姐卻一嘢食出煙燻雪花牛有「梳打粉味」，味蕾敏感程度十分厲害。三人進餐期間，坤哥連環做出失禮舉動，除竟豪邁地舉碗將靚湯一飲而盡；又忽然大叫侍應調整冷氣，徹底破壞現場的優雅及寧靜氣氛，遭美儀姐無限鄙視兼反眼，十分爆笑。

潮式Fine Dining，（官方提供圖片）

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另「熟成刺身」體驗亦令美儀姐、坤哥、嘉洛仔大開眼界，美儀姐最感困惑的，是刺身如何可以熟的狀態呈現。在品評過中，嘉洛仔再度發揮賣口乖本色，大讚美儀姐「aging得好好」，令美儀姐啼笑皆非。三人品評完一大論後，得出了一套「刺身熟成」心得，就是不是所有刺身都適合熟成。另店主還大方分享了魚肉熟成的完整過程，及如何確保熟成飲食衛生安全。欲知詳情，密切留意30日晚一集《試真D》。