女粉帶應援旗玩瀑布鞦韆墮亡　偶像宋亞軒發文哀悼嘆「愛很沉重」

大陸男團時代少年團近日於廣州盛大開唱，原本是一場與粉絲的熱血相聚，演出當天意外頻傳。不僅現場遭逢暴雨襲擊，同日還傳出一名未成年少女在景區玩「懸崖鞦韆」時意外墜亡消息，而離世少女據傳也是時代少年團成員宋亞軒粉絲，令人心碎。



宋亞軒則在演出結束後，罕見地打破以往「配圖報平安」的發文慣例，在微博發表一段感人肺腑的純文字訊息，瞬間登上熱搜排行榜。

宋亞軒深夜發文。（微博＠時代少年團-宋亞軒）

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暴雨中的雙向奔赴：宋亞軒淚灑舞台三度鞠躬

演唱會當晚廣州突降大雨，大批粉絲為守護應援燈牌，在雨中奮力搬運，導致現場傳出多名粉絲受傷。宋亞軒在舞台上目睹粉絲的付出，當演唱粵語歌曲《孤雛》時，情緒一度失控破防。他多次走到舞台邊緣，向後排冒雨觀看的觀眾深深鞠躬致謝，感性表示感受到大家「雙向奔赴」的愛，現場氣氛既催淚又溫馨。

面對離散傷痛：愛是幸福又沈重的話題

然而，更令人遺憾的消息是，一名粉絲在景區不幸意外離世。身為偶像的宋亞軒顯然也得知噩耗，心情沉重地寫下：「愛是讓人幸福又沉重的話題。」並強調「謝謝每一程的陪伴」，最後更以一句「願大家往後歲歲安穩，平安健康」回應當日的雙重傷痛事件。

根據內地媒體流出畫面，離世少女５月3日在四川景區體驗「懸崖鞦韆」，疑因因工作人員操作不當及設施安全問題提前墜落，擺盪空間不足導致她撞上峭壁，在送醫過程不治身亡，有眼尖網友看少女滑行前手上拿著看似披風的布面，其實是偶像宋亞軒的應援旗幟，網友感嘆女孩本是鼓起勇氣帶著偶像應援物去挑戰極限運動，卻不幸意外離世。

有眼尖網友看少女滑行前手上拿著看似披風的布面，其實是偶像宋亞軒的應援旗幟，網友感嘆女孩本是鼓起勇氣帶著偶像應援物去挑戰極限運動，卻不幸意外離世。（大風新聞，微博圖片）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】