江美儀吳卓羲差八歲演母子　曾合作《名媛望族》上演大尺度激情戲

54歲的江美儀近日在接受訪問時，談到近期接拍了TVB新劇《璀璨之城》，在劇中飾演只比自己小8歲的吳卓羲（Ron）的媽媽。江美儀還提及，她與吳卓羲兩人曾在經典電視劇《名媛望族》中有過精彩對手戲，兩人飾演的是一對有違倫常的出軌戀人，但如今在新劇中卻搖身一變成為母子，關係大逆轉，令她完全不敢相信。

江美儀分享與吳卓羲、張曦雯合影。（IG@elenakongmayyee）

江美儀吳卓羲曾合作上演激情戲

江美儀回憶當初接到監製電話，邀請她出演吳卓羲媽媽時，直言當下滿滿驚訝，完全難以置信：「吓？我喎？他之前係我的sex partner（性伴侶，指《名媛望族》角色），而家要我做佢阿媽？唔係掛！」江美儀和吳卓羲曾在劇中上演過大尺度激情戲，在劇中江美儀飾演的「三姨太」易懿芳遭丈夫冷落後不甘寂寞，與飾演金木水的吳卓羲發生關係而出軌。

江美儀和吳卓羲在劇中上演過尺度激情戲。（《名媛望族》劇集截圖）

江美儀新劇角色極具挑戰

江美儀在訪問中透露，原定邵美琪在劇中飾演吳卓羲媽媽，但由於《璀璨之城》延後拍攝，邵美琪因檔期問題，最終只能辭演，劇組隨後邀來江美儀接棒這個角色。她在劇中飾演的角色，因殺了情婦，為了逃避刑責，竟在精神病院裝瘋賣傻長達30年。她表示，角色難度極高，需要在各種複雜的狀態之間不停轉換，情緒起伏極大。