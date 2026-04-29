JLo素顏操肌極惹火　56歲驚人狀態狂騷結實腹肌「每天都要進步」

流行天后「翹臀珍」珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）再度用驚人狀態證明歲月不是問題。她近日在社群分享健身自拍照，只見她身穿緊身運動上衣，大方展現結實腹肌，火辣身材立刻引發熱議。



她在演出當天進行高強度重量訓練，以一張汗流浹背的自拍記錄「Rise and grind（起床就拼）」的日常。現年56歲的她，搭配黑色緊身褲與白色運動鞋入鏡，全程素顏上陣，並將棕色長髮隨性盤起，專注投入有氧與重訓課程。

珍妮花露柏絲Jennifer Lopez（Instagram@jlo）

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從畫面中可見，珍妮花在健身房內對著鏡頭自拍，背後擺滿各式重量訓練器材，並以簡單一句「Rise and grind」為照片下註解。向來熱愛運動的她，近期也分享多張健身照，展現自律生活。

她稍早也在同一地點發布另一組照片，並寫下「Keep it simple（保持簡單）」。其中一張照片中，她身穿深紫色運動套裝，坐在健身器材上，緊身瑜伽褲搭配低胸運動內衣與外搭短版罩衫，完美曲線一覽無遺。

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另一張圖片則引用勵志語錄：「目標很簡單，比昨天更好，每一天。」接續的照片中，她再度坐在器材上擺拍，大方展現自信姿態；最後一張則側身做出弓箭步動作，展現結實線條。貼文曝光後，粉絲紛紛湧入留言大讚，有人直呼「女王狀態太好了」，也有人驚嘆她的凍齡身材。

她早在2025年5月就宣布重返「賭城」，這也是她繼2016年至2018年在好萊塢星球Zappos劇院推出《All I Have》駐唱後，再度於拉斯維加斯長期演出。此次新駐唱場地選在凱薩宮的The Colosseum劇院，並於去年12月30日正式開跑，隨後於3月多個周末持續登台。此外，珍妮花近期也傳出受邀赴印度婚禮演出，據悉酬勞高達140萬英鎊（約1482萬港元），再度展現其國際巨星的吸金實力。

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