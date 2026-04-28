43歲蔡卓妍甜嫁33歲健身教練！7對姊弟戀結局大不同一對愛足17年

現年43歲的阿Sa蔡卓妍今日（28日）無預警在社交平台宣布結婚喜訊，甜嫁細10歲的星級健身教練男友林俊賢（Elvis），並Sweet爆留言：「恭喜我嫁你，恭喜你娶我，以後請多多指教@elvischunyinlam，多謝大家嘅祝福！」這段差10歲的姊弟戀終成正果，獲得全城祝福。回顧圈中其實過往有不少姊弟戀情侶，但每對的結局卻大大不同，有人從一開始就不被看好，但也有人結婚17年依然甜蜜。



阿Sa蔡卓妍姊弟戀修成正果。（IG@choisaaaa）

阿Sa舊年傳出秘撻「星級健身教練」林俊賢Elvis，兩人曾被目擊同場觀看林家謙演唱會，隨後Elvis更被發現曾抱著阿Sa的愛貓合照，關係匪淺。今年年初阿Sa出席活動時，面對緋聞霸氣認愛：「可以刪走『緋聞』兩隻字嘅，而家開心咪得囉！」正當外界關注兩人感情進度時，阿Sa今日（28日）在IG驚喜發布婚照，突宣布結婚喜訊。

能夠俘獲阿Sa芳心的Elvis背景同樣不簡單，除了外型與阿Sa極登對，事業亦相當有成，雖然吸金力難與天后相比，但有指其課堂時薪高達2千港元且檔期全滿，月入近10萬元，絕對是才華與體能兼備的才俊。

阿Sa蔡卓妍晒出鑽戒。（IG@choisaaaa）

事實上，圈中的「姊弟戀」並不罕見，但結局卻大有不同。有人在流言蜚語中逆襲成模範夫妻，亦有人在轟烈閃婚後卻因現實磨合而遺憾收場，甚至再度陷入感情風波。以下這6對姊弟戀情侶，同樣展現了愛情最真實的模樣。

【1. 鄧麗欣、王子】

鄧麗欣（Stephy）、王子（邱勝翔）曾經為唱片公司金牌大風的同門師姐弟，但當時Stephy只表示二人只是認識的關係不太熟絡，直至由共同好友應采兒拉紅線才擦出愛火。自2018年承認戀情後，二人就不時會在對方IG高調放閃。Stephy曾指「唔介意另一半年紀比我小，年齡差距唔係一個問題，溝通到就得。」

但二人於2021年12月在IG互Tag宣布分手，Stephy在帖文中表示「不一定擁有才是快樂」，又指「世界上的愛有很多種，換一個角度，換一種方法，延續下去，新的一頁，新的開始，感恩遇見。願我們各自安好！祝福」。外界猜測二人自疫情長期分隨兩地，聚少離多的緣故而分手。單身3年的Stephy2024年終於有新戀情！據悉新男友同樣都是台灣人，二人已經拍拖一段時間，2024年7月，Stephy也在IG大方認愛，並留言：「感謝大家的祝福」，而她出席活動時就透露男友是在香港工作的台灣人，又自言不介意公開戀情，但因對方不是圈中人，所以希望保持低調。

2025年底出席活動時，Stephy大讚男友心思細膩，不僅會提前三個月為她預訂生日餐廳，連去旅行的行程也一手包辦，讓不愛思考吃什麼的她感到非常窩心。此外，男友更已成功融入家中，還透露男友會代她陪伴媽媽食飯，細心程度連伯母都讚不絕口。

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【2. 謝安琪、張繼聰】

張繼聰與謝安琪結婚1７年，是圈中的模範夫妻。謝安琪比張繼聰大3歲，二人2007年結婚，婚後二人育有一子一女，經常在IG高調放閃，2024年初更有網民拍到他們一家四口掃街，相當恩愛。

二人的戀情當年曾不被外界看好，因為當時謝安琪已是當紅女歌手，但張繼聰的事業未見起色，被指是「女尊男卑」，當時更出現很多針對張繼聰的惡意中傷，指他是「廢柴老公」、「謝生」等。2008年張繼聰獲叱咤樂壇創作人大獎 ，在台上發表得獎愛的宣言，向台下的謝安琪示愛：「就算時光倒流幾多次，我都會娶你做老婆，我愛你Kay！」，讓不少人大為感動。

【3. 楊茜堯、羅子溢 】

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二人2011年合作《On Call 36小時》相識，秘密交往一年後才公開戀情​，相差5歲。二人於2016年在英國舉辦婚禮 ，更分別在2020年及2022年更生下寶貝女兒「小珍珠」及兒子Eden，現在非常幸福。

二人戀情當年亦曾不被看好，貴為「視后」的楊茜堯一直被指與羅子溢的事業有差距，外界一致起初不看好這段「女尊男卑」的姊弟戀，但及後羅子溢事業漸有起色已經當上男一,2024年在TVB劇《婚後事》更獲網民大讚演技超好。

【4. 鍾欣潼 (阿嬌) 、賴弘國】

鍾欣潼 (阿嬌) 與「台灣醫界王陽明」賴弘國相差８年，兩人於2018年於洛杉磯閃婚，但2020年5月卻驚爆已於同年3月辦理離婚，二人的婚姻只維持了十四個月。阿嬌2017年認愛，指雖然跟賴弘國認識時間不長，但她有被愛的感覺。

離婚後二人各自活得精彩。阿嬌繼續專注事業，2024年年初為慶祝成軍22年，Twins在紅館舉行了14場《TWINS SPIRIT SINCE 2001 LIVE IN HONG KONG》。近年則與有「女版陳冠希」之稱的內地網紅皇甫聖華傳出緋聞，多次被目擊同遊沙特及出入美甲店，親密互動與情侶裝打扮令二人關係成為大眾焦點。

賴弘國則於22年初與曾任職空姐的Alice奉子成婚，同年8月為老公誕下兒子，男方也不時在IG分享湊仔樂及一家三口的幸福生活。但2025年底，賴弘國的第三段婚姻又驚傳亮起紅燈。賴弘國與Alice於被發現互相取消關注，並刪光了社群平台上所有合照。Alice更頻繁單獨出遊，身邊不見賴弘國身影。雖男方未作任何回應，而其恩師於12月曾代為澄清「當然沒有離婚」，但二人互動降至冰點，這段維持三年的婚姻狀況依然引發外界揣測。

（Q_gill@Instagram）

【5. 楊千嬅、丁子高】

丁子高比 楊千嬅小5歲， 二人2009年在美國拉斯維加斯秘密註冊結婚，兩人婚後育有一子，近年夫妻二人頻上內地綜藝節目公開放閃。

同樣是因為二人的事業有差距，被人感覺「女尊男卑」。楊千嬅曾在內地綜藝節目《妻子的浪漫旅行》中落淚表示，丁子高為鼓勵及協助自己完成逾80多場世界巡迴演唱會，「寧願推掉自己公司的工程，花時間助我完成夢想」。

【6. 林志玲、AKIRA】

林志玲2019年6月閃嫁日本男星「放浪兄弟」AKIRA黑澤良平，林志玲比AKIRA大7歲， 有些粉絲送上真誠祝福，但有些粉絲仍慨歎新郎不是離離合合多年的言承旭。

林志玲曾在節目《奇葩說》中哭訴「被分手」的經歷，婚後接受訪問指由訴祖母離世，夜晚情緒來襲，腦海中只有AKIRA，打電話給對方大哭睡去，在迷糊醒來時，發現對方仍未收線，還能答她一句「我在這裏」，讓林志玲心中已經認定「就是他了」。