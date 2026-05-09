國民女神中森明菜罕見受訪　屢次情緒崩潰落淚　網嘆60歲依舊沒變

60歲日本歌壇傳奇女神中森明菜（Akina Nakamori）於星期二（5月5日）接受東京電視台經濟新聞節目「WBS」（World Business Satellite）的獨家專訪，在節目中談及音樂創作、經濟觀察與和平願望，更在鏡頭前屢次情緒潰堤拭淚，引發外界廣泛關注。



中森明菜罕見受訪，除了為「WBS」特別創作並演唱片尾曲《卡薩布蘭卡》外，也親自分享歌曲背後的創作理念與人生感受。她提到，這首歌是寫給在日常生活中承受痛苦與孤單的人，希望透過音樂傳遞力量，讓聽眾感受到「明天還在、未來仍然會有光」。

中森明菜罕見受訪，在鏡頭前屢次情緒潰堤拭淚。（IG@wbs_tvtokyo）

中森明菜曾是港片《倩女幽魂》「聶小倩」的第一人選：

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當話題轉至社會與國際局勢時，中森明菜的語氣明顯沉重。她坦言看到戰爭與衝突新聞時，總會希望傷亡減少，世界能早日走向平靜。談話過程中，她數度停頓、眼眶泛紅，最終更忍不住拭淚，真情流露的畫面令不少觀眾為之動容。

節目中，她也罕見地觸及經濟議題，坦言自己並非特別擅長，但仍努力關心世界變化。她憶及過去海外錄音的經歷，指出當年因匯率與成本考量，在海外集中錄音效率更高，而如今因日圓波動，多數製作已回歸日本進行。

作為1980年代紅遍亞洲的歌壇天后，中森明菜是無數人的偶像，連已故香港巨星張國榮都曾公開表示心中的女神就是她。雖然將在7月迎來61歲生日，但她此次亮相絲毫未顯老態，氣質依舊清新，狀態保養得極佳。

節目播出後，網上掀起熱烈討論。不少觀眾驚訝在經濟節目看到中森明菜，直呼：

「太久沒看到她了」

「眼裏有光」



更有感性留言稱：

「小時候的偶像還是一樣漂亮」

「60歲還是那個明菜」

「完全沒變，還是當年的感覺」



足見其不朽魅力。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】