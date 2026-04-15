唱錢丨港隊蔡楠邊沖涼邊開咪唱玉蝴蝶　楊卓就醉心音樂連拜四師

由森美、Eric Kwok（郭偉亮）帶領Plan V成員李茵彤（Desta）主持的互動音樂Game Show《唱錢》（英文名：Music Money Monster）。4月8日晚八點半於翡翠台播出第十二集，今集除了有港隊乒乓球選手蔡楠挑戰九格Sing盤，還有對唱歌有着無限熱誠的楊卓就。



除了有港隊乒乓球選手蔡楠挑戰九格Sing盤，還有對唱歌有着無限熱誠的楊卓就。（官方提供圖片）

森美踢爆李茵彤沉船乒乓帥哥蔡楠

本周首位挑戰者是港隊乒乓球手蔡楠，一直對打乒乓球及唱歌都有非常濃厚興趣。他自9歲開始練波至今差不多10年，願望是成為一位全職運動員︰「希望可以打到去奧運級別嘅比賽。放鬆自己方法係一路唱歌一路沖涼，再一路打乒乓波。」同場還播出一段蔡楠邊洗澡，邊拿着花灑當咪的出浴片段，非常抵死。

蔡楠願望是成為一位全職運動員。（官方提供圖片）

蔡楠邊洗澡，邊拿着花灑當咪的出浴片段。（官方提供圖片）

挑戰開始前森美踢爆李茵彤見到蔡楠時猛讚對方靚仔，他說︰「即係證明觀眾也好、幾殘酷嘅系統都好，有一樣嘢好寬恕你嘅，就係因為靚仔外貌。」今集蔡楠會唱最愛的Level 2《玉蝴蝶》，一如所料順利完成，到底靚仔可以行得幾遠，還看下回分解。

李茵彤見到蔡楠時猛讚對方靚仔。（官方提供圖片）

義眼少年楊卓就幾度危險搏到盡

另一位參賽者「義眼少年」楊卓就，自少醉心音樂曾為此休學一年。阿就自言為改善歌唱弱項，先後拜過4位音樂老師上堂。今集阿就會挑戰Level 1《爆裂旋風》、Level 2《深愛著你》等歌，阿就幾次游走在危險邊緣，到底最後能否化險為夷，就要留意4月18日晚上節目播出。