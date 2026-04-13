唱錢丨崔可迪連過七關遺憾止步Level 1　曾遭失聰困擾放棄音樂夢

《唱錢》是由森美、Eric Kwok（郭偉亮）帶領Plan V成員李茵彤Desta主持、Eric Kwok擔任音樂總監的互動音樂Game Show，4月11日晚播出第十一集，除了有曾以男子組合身份出道、現為電工及兼職的士司機的素人崔可迪Lucas挑戰九格Sing盤，還有Level 2《Show You》原唱江若琳親臨節目「找數」挑戰自己首本名曲！



《唱錢》是由森美、Eric Kwok（郭偉亮）帶領李茵彤Desta主持的互動音樂Game Show。（公關提供）

崔可迪連過七關

今集主角雖然是素人，但絕對精彩！皆因無論外形、聲線及唱功均屬一流的崔可迪（Lucas），雖然一口氣通過了Level 2至Level 7的關卡，但最後竟然在補回Level 1時宣告失敗，令Eric Kwok及森美大跌眼鏡！

崔可迪連過七關。（公關提供）

崔可迪挑戰Level 1失敗

今集Lucas挑戰歌單順序為：Level 3《活著Viva》綜合成績90.5%、Level 2《今生今世》綜合成績88.2%、Level 4《那些年》綜合成績94.5%、Level 5《戀愛腦之死》綜合成績92.1%、Level 8《刻在我心底的名字》綜合成績87.3%、Level 6《1874》綜合成績91.1%、Level 7《笑忘書》綜合成績94.1%，雖然去到Level 7，Lucas仍能獲取高於94%的超高分綜合成績，可惜返回Level 1《狂野之城》時，自稱不擅長快歌的Lucas很快便Game Over，除了本尊激動至「企唔直」，森美及Eric Kwok都大為飲恨，森美更以「全香港冇人唔識你喇」安慰Lucas。對於Lucas「臨尾香」，網民亦替其大感不值，更有網民笑言：「好彩佢唔係Level 1開始，否則冇咁多好歌聽」、「都話愈低Level愈伏。」

崔可迪挑戰Level 1失敗。（公關提供）

崔可迪曾受失聰困擾

崔可迪（Lucas），綽號阿Lu，於2010年參加英皇新秀歌唱大賽奪得殿軍，及後於2013年以唱作組合Myar成員身份正式出道。組合解散後，為了做一個負責任兒子及男人，他轉職電工及兼職的士司機，期間即使因為疫情後遺受失聰困擾，但阿Lu仍樂觀正面地一一克服重拾音樂夢。

崔可迪曾受失聰困擾。（公關提供）

崔可迪靠《戀愛腦之死》走出陰霾

值得留意的是，阿Lu當時是因聽到《戀愛腦之死》而重新找回唱歌的勇氣，所以在《唱錢》中有機會挑戰這首歌曲，對阿Lu來說別具意義。阿Lu在節目中更以自身經歷勉勵同樣曾陷低潮的觀眾：「真係要（靠）自己走番出嚟，因為人哋講啲咩都好哩，你自己唔畀自己走出嚟，係唔得架，加油！」