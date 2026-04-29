唱錢丨莊子璇大曬美腿獲讚聲線性感　方力申挑戰名曲《好心好報》

由森美、Eric Kwok（郭偉亮）帶領Plan V成員李茵彤Desta主持、Eric Kwok擔任音樂總監的互動音樂Game Show《唱錢》（英文名：Music Money Monster），5月2日晚八點半翡翠台播出新一集。區永權莊子璇來挑戰《唱錢》，獲梁敏巧何沛珈李尹嫣王汛文投入打氣；方力申專誠挑戰唱足23年名曲《好心好報》，慘遭Eric Kwok封後門：呢首歌完全冇難度。



方力申專誠上《唱錢》挑戰唱足23年本名曲《好心好報》。（官方提供圖片）

唱錢丨方力申挑戰名曲《好心好報》

《唱錢》本周六一集繼續是明星版，挑戰者先後有曾以組合「星盒子」身份當過歌手的區永權（區爸）、唱歌有番咁上下的港姐冠軍級人馬莊子璇，以及方力申；方力申更是專程上《唱錢》挑戰自己唱了23年的首本名曲《好心好報》，若成功過關可幫觀眾爭取500蚊港元福利名額。

咪睇小方唱咗23年隻歌。（官方提供圖片）

即將舉行個唱的方力申，甫上台即信心十足：「呢首歌我唱咗23年咁耐，如果今日上嚟都唔掂，咁只可以講話我一路都唱錯，靠呢部機教我點樣唱番啱喇。」至於Eric Kwok則直指Level 3的《好心好報》是「完全冇難度」的歌曲：「所以你唱得唔好哩，就係你嘅問題。」最終方力申（Alex）在被指「囂張」的情況下進行挑戰，唱完還要輕鬆大做鬼臉，到底Alex最終能否眾望所歸、挑戰成功呢？

咩事要方力申唱到做鬼臉呢？（官方提供圖片）

係咪好想知小方能否挑戰成功呢？（官方提供圖片）

唱錢丨莊子璇修長美腿勁搶眼

至於偶爾會在個人社交網晒歌喉、兼已成功打入「魔音女團」16強的莊子璇（Hilary）、一身短打套裝打扮將修長美腿展露無遺、相當搶焦。雖然Hilary並非Target打爆機，但為了唱好每首歌，她事前還是作出地獄式練習、觀乎官方發布的練習搶先睇截圖，Hilary除唱得投入、居家「卡通老鼠」打扮更是相當可愛搶鏡！

Hilary長腿殺晒。（官方提供圖片）

Hilary好弗。（官方提供圖片）

Hilary哥居家「卡通老鼠」打扮更是相當可愛搶鏡！（官方提供圖片）

雖然Hilary正式演出要本周六先有得睇，但根據Eric Kwok的聽後點評：「幾好聽喎你把聲，有種Sexy感覺」、「係嗰種好有吸引力嘅聲，你講嘢把聲同你唱歌把聲好唔同」，期待指數爆燈。今集除了明星挑戰者，應援團陣容亦相當吸引，先後有「東張女神」梁敏巧、何沛珈、港姐李尹嫣、王汛文，四人更不約而同睇得相當肉緊。

Hilary同同為港姐及魔音女團嘅李尹嫣與王汛文勁fd。（官方提供圖片）