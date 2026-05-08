周殷廷首個紅館演場會不用戒口　自爆平時一日一餐習慣保持身形

周殷廷（YT）為銀行拍攝廣告，一向深受年青人歡迎的YT呢日穿上簡約型格西裝，拍攝廣告時擺出多個型格甫士，完美展現其成熟穩重的魅力。



周殷廷為銀行拍攝廣告。（官方提供圖片）

對於今次擔任代言人，YT表示自己私下一直有了解理財資訊，更直言要「親力親為」管理資產：「因為我覺得理財呢樣嘢要自己去學習，無論係點都冇得賴，呢啲應該要有嘅知識嚟嘅，唔係畀咗人（管理）咁就算啦，即係我覺得唔應該咁。」

YT表示自己私下一直有了解理財資訊。（官方提供圖片）

周殷廷認為理財最重要係安穩無憂

講到理財心得，YT認為目標唔一定係要賺大錢，最重要係安穩無憂：「對我嚟講理財就係可以好安定安穩咁樣過完呢一生，然後唔會冇錢。咁我覺得呢個就係一個好基本嘅概念囉。即係唔好講話賺大錢呀或者點樣點樣，但如果你正常打份工嘅話，你想去到你年紀大啲嘅時候都安穩無憂，我覺得呢個係非常之緊要嘅一個步驟。咁我覺得唔諗太多，但平平安安已經係好好㗎喇。」YT笑言除理財外，管理時間亦非常重要：「依家最寶貴嘅財產係時間，透過時間亦都可以轉化為金錢。越早開始學識理財投資，呢一樣嘢係好緊要嘅。你簡直係無敵㗎，只要你有時間你就已經贏咗㗎喇！」

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雖然平時拍MV經驗豐富，但YT呢日竟然自爆拍廣告時會「緊張」：「我自問係完美主義者，加上自己有幕後經驗，知道導演、客戶有期望、有要求，即使導演話『Good Take!』，心入面都會好緊張，由上場嗰刻一直喺度諗，我頭先係咪已經做到最完美，會唔會有嘢甩漏呢？」不過YT都以專業態度完成，加上片場氣氛輕鬆，所以完全冇壓力。

YT自問係完美主義者。（官方提供圖片）

日前周殷廷亦為樂迷報喜，宣佈將在8月紅館舉行個唱，Poster中YT展示一身肌肉上陣，大騷「男人味」：「其實我唔係話今次演唱會特別操fit啲，平時一日都係食一餐飯，所以都習慣咗保持身形！今次紅館演唱會好多諗法，盡量唔講太多想比驚喜樂迷。（會唔會跳舞？）呢個我會努力嘅，至於嘉賓真係未諗，要同production Team開晒會先至拍板。」