AI時代，未來實習生｜賴慰玲見證囝囝獨自揸飛機　化身最強媽媽粉

《AI時代，未來實習生》係由麥明詩、Patrick Sir（林溥來）主持的全新綜藝真人騷，將於5月9日星期六晚8點翡翠台首播。為了探索在AI浪潮衝擊下、兒時志願在未來的可行性，節目請來3位星級爸媽陳展鵬、陳山聰、賴慰玲，帶同他們的囡囡及囝囝（小豬比、Jaco及也也）超前實習三位小朋友的「我的志願」。

三位小朋友的「我的志願」。（公關提供）

星級爸媽帶仔女測試志願有冇得做

「成日話AI取代人類」、「你同我都驚冇工開，更何況係下一代」。《AI時代，未來實習生》透過三大職業超前體驗實況，讓三位星級Family及觀眾更真實及有質感地感受要在未來成為機師、獸醫以及幼稚園老師所需要的超前準備，並會透過專家的貼身觀察，分析份工對三位小朋友「啱唔啱做」、「好唔好做」及「有冇得做」！

三大「星級Family」。（公關提供）

賴慰玲同她8歲的囝囝也也登場

首集登場的「星級母子」，是實力派演員賴慰玲、及獲封「樂觀世一」的8歲囝囝梁進也（也也）。也也笑言自從一次小息與同學看過一本關於飛機的書後，即對飛機產生了濃厚興趣，愛上至今已兩年多，賴慰玲亦在節目中親口認證也也對飛機的熱愛及熟悉程度：「佢望住個天、大概可以話到畀我聽係咩型號。」而也也則表示最熱愛的飛機型號是「A380」。

賴慰玲同她8歲的囝囝也也登場。（公關提供）

也也殺入價值2億港元模擬器體驗揸飛機

是次也也的實感體驗共分三個階段，首先也也會在媽咪陪同下，接受「香港專業飛行員協會」主席張敬龍機長的一對一事前教學；之後會在張敬龍機師帶領下，到航空訓練中心接受模擬飛行訓練，與賴慰玲齊齊殺入價值高達2億港元的模擬器體驗揸飛機真正手感；最後一站，也也會在飛行訓練中心體驗真實飛行過程，這一個階段，也也需「暫別」媽咪，獨自與張敬龍機師殺上飛機，對8歲小朋友來說絕對是一大考驗。值得留意的是，賴慰玲與囝囝置身的模擬器，之前張智霖拍攝《衝上雲霄》飾演Captain Cool時，也進入過同一個模擬器，也也是次體驗著實令人羨慕。

也也著起機師衫好可愛。（公關提供）

也也冷靜應付突擊測試

在三輪的實習過程中，也也展現了非一般的冷靜及專注力，面對張機師接連不斷的突擊測驗，也也悉數應付自如，即使是突發狀況，也也亦能全部一一冷靜處理，甚有大將之風。最令人驚喜的是，也也按張敬龍機師要求、以機師Style模擬向乘客宣布飛行資訊時，不但全程勁冷靜兼勁流暢，更神倒模了平時大家在飛機上聽到的機長廣播。對於囝囝8歲已展現出如此驚人潛力，賴慰玲反應堪稱如癡如醉，坐在模擬器後排的她全程「迷妹」上身、不斷流露仰慕眼神及甜笑之餘，又為囝囝發出連串驚嘆：「OMG，佢聲音好好聽」、「好叻吖，我個仔好叻呀！」

阿仔上堂時好認真。（公關提供）

賴慰玲地面見證囝囝一飛沖天

到了正式飛行體驗，賴慰玲雖然沒份坐上真‧飛機，但留在地面觀察化身「Captain Cool」衝上雲霄的囝囝依然滿面滿足，兼連環大叫為囝囝感到開心：「阿仔一飛衝天了」、「好Amazing」、「8歲有咁強勁experience，好戥佢開心」、「我唔喺佢身邊，佢大個仔喇。」片言隻語展現出超強母愛，單看兩母子的超有愛互動，已值回票價。