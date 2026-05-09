王菲暌違23年獻唱張藝謀劇集OST　挑戰陝西話唱腔引爆兩極熱議

樂壇天后王菲暌違23年再度為電視劇開金口，為內地年度大劇《主角》獻唱同名主題曲。這次不僅是她與名導張藝謀相隔24年的「世紀級回歸」合作，更首度挑戰將陝西方言與傳統秦腔完美融入其標誌性的空靈嗓音中。在天后無與倫比的影響力加持下，劇集預約人數迅速飆升，在網絡上掀起極大的討論熱潮。



今年王菲以一身白色長裙搭配銀色短靴登上央視春晚。(微博影片截圖)

《主角》陸劇由張藝謀作為監製，改編自陳彥的同名小說。（微博@電視劇主角）

世紀聯手張藝謀 苦練陝西話演繹蒼涼秦腔

憑藉無數經典金曲奠定天后地位的王菲，近年來長居內地並逐漸淡出幕前，這次破天荒為定檔於5月10日開播的內地劇集《主角》獻聲，是她繼2003年《天龍八部》後，時隔23年再度為電視劇演唱主題曲，同時也是與張藝謀繼2002年電影《英雄》後再度聯手。

王菲暌違23年再唱電視劇主題曲！（小紅書）

改編自同名獲獎小說的劇集《主角》講述了一名放羊少女跨越半世紀終成秦腔名伶的傳奇故事，為了完美切合劇情與角色，王菲在歌曲中首度嘗試陝西方言演唱，並將傳統秦腔唱法與自身標誌性的空靈嗓音巧妙結合。

劇集《主角》講述了一名放羊少女跨越半世紀終成秦腔名伶的傳奇故事。（YouTube）

據幕後工作人員透露，王菲為此展現了極致的專業精神，她在錄音前一周親赴西安體驗秦腔文化，跟隨老藝人學習發音與身段，錄製當天更全程站立演唱長達8小時，完美詮釋出秦腔的蒼涼感與行雲流水的轉音。

歌曲《主角》一齣，就有網民用AI生成王菲穿上古風服裝的照片。（小紅書）

歌曲《主角》一齣，就有網民用AI生成王菲穿上古風服裝的照片。（小紅書）

《主角》歌曲上線僅1小時便突破2.7萬次收聽，但是評價卻呈現兩極化，不少歌迷盛讚：「給我的感覺完全是驚豔的程度」、「我是陝西人，聽第一遍就非常喜歡」、「王菲的歌永遠都不會讓人失望」。

網民大讚王菲的《主角》。（微博）

網民讚王菲的歌永遠不會讓人失望。（微博）

但亦有網民評論：｢王菲真的不要再唱了，她真的倒嗓到極致」、「王菲職業生涯最好笑的一首歌」。