SULIS全新單曲驚喜推出　充滿熱情活力勾勒港式戀愛浪漫

樂隊SULIS近日推出全新派台作品《不幸的我 · 把幸運值點滿遇上你》，淨看歌名已經夠反差：明明話自己不幸，轉頭又可以將幸運值點滿。這次他們繼續用音樂帶大家進入一個「二人宇宙」，聽完包你覺得：有你在，就係樂透。SULIS 散發「幸運值」戀愛能量：「黑仔唔緊要，遇到啱嘅人「噗」一聲就冇事。」

在取景地齊合照打卡，（公關提供）

薛晉寧填詞勾勒人世間日常浪漫畫面

新歌充滿熱情及活力，節奏彈跳得來又不失浪漫。編曲由SULIS夥拍Adrian Chan聯手操刀，Adrian Chan更兼任監製，歌詞找來薛晉寧。歌詞充滿日常又得意的畫面，如「你若留下加班我就不需放工」、「來日怪物來襲開戰 宇宙戰艦天天探險」等，將戀愛當中那種「有你喺度，世界即刻變好玩」的感覺寫得十分透徹。還有一句：「你是炎夏 我做啤酒」，簡單直接又貼地，完全是港式戀愛的浪漫想像。

合照氛圍鬆弛又歡樂（公關提供）

有你喺度就係幸運

SULIS成員分享對新歌感受時笑言，「今次首歌係想講，一個人本身可能好黑仔、好多煩惱，但當遇到一個對嘅人，所有不幸就會好似泡泡咁『噗』一聲飛走晒。腦入面淨係得返兩個人嘅宇宙。」他們又謂，十分喜歡最後一句歌詞「即使遠遊 即使扣留 樂透」，「呢句真係講中晒，幸運唔使靠抽獎，只要你喺度就得。」