黃浩然跑會場群組「接龍」狂狷　吳業坤離巢後做獨立歌手

「樂施米義賣大行動2026」啟動禮5月9日於荃灣荃新天地舉行，出席嘉賓包括兩位「樂施大使」黃浩然（Raymond）及吳業坤（坤哥），以及新任「樂施米大使」唐詩詠（Natalie）及楊詩敏（蝦頭）等。

黃浩然、吳業坤、唐詩詠及楊詩敏大合照。（公關提供）

黃浩然獲發哥跑會群組捐錢支持

黃浩然：「跑會群組裡有很多圈中好友，當我一提到會出席這個活動，並呼籲大家支持時，華哥（黃日華）第一個回應我，接著大家就像『接龍』一樣，幾十個人紛紛響應捐款。我覺得籌得的金額並不是最關鍵，最重要是大家那份心意。作為活動大使，我有責任去接觸身邊所有人，宣揚這份正能量。」

黃浩然以樂施大使身份登場。（公關提供）

挑戰HYROX成就解鎖

黃浩然表示：「昨天剛完成HYROX賽事，我現在的心態是笑著面對挑戰，不要把它看成一件難事，只當作一件『未做過』或『未做完』的事。帶著這種心態，現實生活中很多困難都能迎刃而解。最近有兩個劇集在身，不希望因為運動讓自己太疲累而影響演藝工作，所以純粹『for fun』。」

黃浩然舉手投足滿滿耐心。（公關提供）

笑著面對挑戰

黃浩然續說：「最重要是笑著面對挑戰，不一定要拿獎。當然也不是說不練習，而是要配合自身的工作狀況。我們這一行，我最不想的是『過龍』（過度操練）。運動應該是幫助身體健康的，如果因為過度運動而影響身體或工作，那就本末倒置了。最重要是OK、舒服！」

黃浩然態度親民零架子。（公關提供）

吳業坤同時發展空手道與獨立歌手事業

吳業坤就表示：「最近工作比較忙，練習時間確實少了。現在賽場上的運動員大多是大學生年紀，而我已經36歲了，希望40歲前可以再代表香港出賽。工作方面，現在不求像以前那樣一年出很多首歌，希望每首作品都是大家喜歡的，能「可持續發展」就好。當獨立歌手不易，但希望有新的化學作用出現。」

吳業坤面帶笑容揮手 Say Hi。（公關提供）

吳業坤視作品為傳家之寶

吳業坤希望可以「完全擁有」屬於自己的歌曲：「除了留下聲音，如果能有一個屬於自己的『寶庫』，裡面每首歌都是完全屬於自己的，甚至可以當作『傳家之寶』。現在很多新一代歌手都是獨立發展，我也想試試轉轉跑道，雖然難度高了，但這份堅持是值得的。」

合照氣氛融洽。（公關提供）

第一年擔任樂施大使

吳業坤：「愈參與得多，就愈了解到他們活動的深度。像『毅行者』或『樂施米義賣』，他們不只是給錢解決短期問題，那樣只是治標不治本。樂施會是從根源做起，貧困往往是因為缺乏知識或力量，他們會灌輸知識、提供必要的工具，讓有需要的人可以自力更生、持續發展。這點我覺得非常值得支持。」

黃浩然同吳業坤互動感十足。（公關提供）

最想找太太媽咪義賣

吳業坤：「我想帶太太和我媽咪過來，想讓家人知道，我的工作除了娛樂大眾之外，其實還會參與很多不同意義的慈善活動，讓她們也親身感受一下。」