唐詩詠迷上Pickleball身體歲數勁Young　楊詩敏50歲桃花旺到爆

「樂施米義賣大行動2026」啟動禮5月9日於荃灣荃新天地舉行，出席嘉賓包括兩位「樂施大使」黃浩然（Raymond）及吳業坤（坤哥），以及新任「樂施米大使」唐詩詠（Natalie）及楊詩敏（蝦頭）等。

眾人笑容滿面同框合影。（公關提供）

唐詩詠身體年齡年輕廿年

唐詩詠日前踏入45歲，她笑言不要經常提起女性的年齡。「現在最重要是心態及身體健康，我勤力做運動時，身體年齡只有二十多歲，但一停下來便會即刻變大。我現在其實很享受這個階段，因為累積了很多人生經驗，也懂得如何控制情緒、面對問題，所以對現在的自己感到很滿足。」

唐詩詠比心賣萌。（公關提供）

年齡不是障礙

唐詩詠：「我看過網上有些70多歲的女性還在跑馬拉松。現在科技和醫學都很發達，所有事情都可以『反轉』或延緩。只要肯付出努力保持身體狀態，年齡根本不是障礙。我覺得現在的自己是最舒服、最懂得做自己的時候。」

唐詩詠笑容滿面親切可人。（公關提供）

手肘受傷

唐詩詠早前因「家居意外」而手肘受傷：「之前在家工作和做家務，可能吸塵或者不小心撞到，結果搞到了『網球肘』。之前看了10次醫生，現在雖然還有少少痛，但已經好多了。大家真的要小心家居安全，看似微不足道的事情也會累積成傷。」

眾人專心投入活動。（公關提供）

迷上匹克球

唐詩詠最近更迷上新興運動Pickleball（匹克球），「這項運動結合不同球類的優點。比起傳統網球，它更容易上手；比起乒乓球，它的力度和跑動範圍又大一些。我以前有打羽毛球和乒乓球，這種新興運動對我來說剛剛好，既有挑戰性又好玩。」

唐詩詠楊詩敏二人氣氛超融洽。（公關提供）

楊詩敏50歲歲後狀態大勇

楊詩敏（蝦頭）擔任2026年度的「樂施米大使」，踏入50歲後的她狀態大勇：「踏入人生下半場（50歲），想對自己好一點。我完全沒有減肥，我吃很多東西的，只是吃得正確、戒了酒，整個人就沒那麼腫。現在有跟私人教練健身、每天早晚打坐，讓我有空間靜下來，更清楚了解自己到底想要甚麼。

楊詩敏笑容燦爛。（公關提供）

沒擔憂過桃花

蝦頭：「至於桃花運，這方面一直都很好，我從來沒擔憂過，心態很隨緣。遇到對的人、聊得來的人，就好好珍惜。現在這種能量滿滿的心態，讓我無論遇到難關還是感情，都能把它當作學習的推動力，讓人生下半場活得更豐盛。

齊齊展露笑容。（公關提供）

望與唐詩詠一起義賣

蝦頭以前都有支持過樂施米，但沒想過能從支持者變成大使。「這次最興奮的是可以親身去不同地區的米檔做義賣。加上這次活動有那個巨型的『開飯仔』合作，真的超得意！帶著它去不同區，相信能吸引更多市民支持，最希望可以與Natalie（唐詩詠）一起義賣。」

全員擺出輕鬆 Pose，齊齊面帶甜笑。（公關提供）

想挑戰「奸角」演出

蝦頭自言入行以來多數演善良或搞笑的角色，希望之後有機會轉型：「現在可能整個形象不同了，希望能給導演或監製一些新聯想。如果讓我演奸角，我會想演一個『有苦衷』的人，可能迫於無奈才做出錯誤選擇，但最後會明白道理並回歸正途。這種內心層次豐富的角色，對我來說很有吸引力。」