母親節丨周嘉洛現身西貢送花滕麗名　《愛回家》戲裏戲外母子情深

在無綫處境劇《愛·回家之開心速遞》中，「金城安」與「熊尚善」這對鬥氣母子檔一直深得觀眾歡心，而周嘉洛與劇中媽咪滕麗名的深厚感情更早已由螢幕延伸至現實生活。趁着5月10日母親節，向來乖巧孝順的嘉洛即使工作繁忙，依然沒有忘記這位「媽咪」，更親自驅車前往阿滕位於西貢的寓所送上溫馨驚喜。



「金城安」周嘉洛親自前往西貢為「親媽」滕麗名送上母親節祝福。（IG@sheepyjoycetang）

周嘉洛母親節獻花冧滕麗名 戲外互動甜爆惹共鳴

從滕麗名在社交平台上傳的片段與照片可見，身穿黑色長袖衞衣、戴着白色棒球帽的嘉洛打扮隨性卻帥氣十足，雙手捧着一大束由紅玫瑰與康乃馨精心搭配的鮮花，滿臉笑容地現身阿滕寓所的花園。收到「愛兒」心意的阿滕難掩興奮，開心地上載了兩人的親密合照和短片，只見兩人齊齊對着鏡頭「嘟嘴」賣萌，幸福之情溢於言表。

周嘉洛親自送花給滕麗名，真係有心。（IG@sheepyjoycetang）

周嘉洛與滕麗名兩人齊齊對着鏡頭「嘟嘴」賣萌，幸福之情溢於言表。（IG@sheepyjoycetang）

阿滕更在帖文中冧爆寫道：「這樣的孩子有誰不愛。Love u son﹗Happy Mother's Day﹗」而嘉洛亦極速在留言區甜蜜回應祝賀母親節快樂，母子倆的溫馨互動羨煞旁人。這則充滿愛與溫馨的貼文一出，隨即在網絡上引發大批網民與《愛·回家》忠實粉絲的熱烈討論。

滕麗名與周嘉洛的溫馨互動惹得網民大讚。（IG@sheepyjoycetang）

不少網友紛紛湧入留言區大讚嘉洛為人飲水思源，即使近年備受力捧、工作行程緊湊，但依然記得抽空探望「阿媽」，盛讚「安仔果然係安仔，最聽話始終係佢」。同時，許多劇迷看到尚善老師收到鮮花時那副甜到漏的模樣，都不禁感嘆這對母子檔無論是戲裏還是戲外的火花都同樣精彩，甚至直指兩人越看越有母子相。這份跨越劇集的真摯情誼，讓一路陪伴《愛·回家》成長的觀眾感到格外窩心與感動。

周嘉洛與滕麗名不時都會一齊外出遊玩。（IG@kalok）

周嘉洛曾直言「媽咪」滕麗名教導了他很多。（IG@kalok）

滕麗名西貢清幽豪宅成焦點

除了兩人的溫馨互動成為全網焦點外，嘉洛這次的孝心之舉亦意外讓阿滕的西貢複式別墅豪宅門庭再次曝光。其實早前阿滕分享一條貓奴生活短片時，就已經讓大家一睹其豪宅內部的奢華設計。

滕麗名的西貢複式別墅豪宅門庭再次曝光。（IG@sheepyjoycetang）

這座寬敞的別墅擁有極高的私隱度，大廳設有極具氣派的偌大落地玻璃，安坐家中便能將戶外的青翠山景盡收眼底。室內裝潢則走簡約富格調的路線，空間感十足且充滿大自然氣息，讓人置身其中便能瞬間將工作的煩惱與忙碌拋諸腦後，絕對是享受生活與放鬆身心的頂級安樂窩。

早前滕麗名分享的一條生活短片就向大家展示過豪宅內部設計。（IG@sheepyjoycetang）