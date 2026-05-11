HOY頻道開創YouTube率先首播模式　《誰殺了她》六月登陸HOY 77

HOY媒體網絡今日宣佈旗下三條免費電視頻道 HOY 76、HOY 77 及 HOY 78 全面進行品牌定位革新，首度提出「第四頻道」概念「HOY 串流平台」，將整合多個線上平台，包括 HOY 官方網站、HOY APP、HOY YouTube Channel、有線新聞 App，並延伸至 Facebook、Instagram、Threads、Bilibili、小紅書、微信等多個社交與視頻平台，構建一個全球、全天候的「全場景內容生態圈」，覆蓋由年輕至熟齡的不同觀眾層，從單一電視媒體轉型為立體媒體網絡。

李尚正、盧頌恩（妹頭）合照（官方提供圖片）

有線寬頻行政總裁兼執行董事黃雅芬表示：「HOY 2.0 代表我們已進化為跨平台的立體網絡。透過電視與串流平台的協同效應，我們不僅優化了本地觀眾的收視體驗，更為香港故事提供更廣闊的舞台，向全球華人社群呈現具品牌張力的內容。」

三大頻道色彩美學 形象精準定義

由今日起，三條頻道將以嶄新色彩象徵其獨特定位：

● HOY 76（漸變紫象徵熱情、創新、時尚）- 定位國際化與高科技，提供流行文化、音樂盛事、旅遊、紀實、頂級體育賽事及環球金融資訊等。並以英語及普通話展現多元藝術活力。

HOY 76（官方提供圖片）

● HOY 77（漸變湖水綠象徵活力、探索、長青）— 核心鎖定追求品味的「新中年」族群。提供綜藝、音樂、生活品味、家庭及娛樂捕捉全城熱話及話題性專題。

HOY 77（官方提供圖片）

● HOY 78（漸變紅象徵權威、專業、深度）— 延續有線新聞專業及求真精神，致力提供各類型新聞資訊，內容涵蓋四大範疇：本地新聞、環球財金、體育資訊、生活文化。以360度實時追蹤加上專業分析，從香港人角度緊貼國際社會及本地大小事 。

HOY 88（官方提供圖片）

破天荒開創YouTube率先首播模式

由5月11日起 ，HOY 77每晚8時將繼續播出熱門新聞資訊節目《一線搜查》，緊貼本地民生熱話，透過專題追蹤與個案分析，為觀眾提供深度時事解析。長壽健康節目《健康關注組》則提早至晚上8時30分播出。

《一線搜查》（官方提供圖片）

《健康關注組》（官方提供圖片）

「黃金930」時段由晚上9時30分開始，HOY 77將首播由男演員馬志威及鄺芷凡主持的《酒勻全亞洲》(港澳篇)，帶領觀眾走訪港澳兩地不同特色酒吧，深入探索兩地酒吧文化及酒廠故事。

主持：馬志威與鄺芷凡（Omi）合照

由伍詠薇（伍姑娘）夥拍網絡紅人Brian@廿四味主持的《九運會客室》，訪談城中知性女士，分享她們奮鬥故事，在九運中如何自處及對未來的期盼。節目將於5月11日晚上率先開始在YouTube原片直出首播，隨後於5月25日回歸電視螢幕。

節目主持：李凱賢Brian@廿四味、節目嘉賓：裕美、伍詠薇（伍姑娘）以及玄學師傅唐碧霞

視后宣萱《誰殺了她》六月在香港首播

除了黃金時段節目升級外，HOY 77亦同步強化每晚10點亞洲劇場時段及深夜節目編排。當中，亞洲劇場時段將持續引入劇集作品。六月份將會播映由香港視后宣萱主演的新加坡劇集《誰殺了她》，宣萱憑此劇分別在「第29屆 亞洲電視大獎」中榮獲《最佳網絡劇女主角》及「第30屆 紅星大獎2025」中榮獲《最佳女主角》獎項。此劇將會是首次在香港電視及網絡媒體上播出。

《誰殺了她》（官方提供圖片）

而深夜時段則以身心靈節目 《晚晚晚晚》作為亮點，透過音樂、傾談與療癒內容。

敖嘉年與陳明憙。（官方提供圖片）

HOY 78新聞主播將以全新形象與觀眾見面

HOY 78的有線新聞直播室亦將煥然一新，整體視覺與氛圍同步升級。頻道更邀得專業團隊為主播打造更時尚、簡潔而具專業感的形象。