姜濤見面會邀姜糖上台對談　否定式教育粉絲：「我覺得你唔得」

男團MIRROR成員姜濤近日現身粉絲見面會。不僅向歌迷送花應母親節，更以自身曾被否定的人生經歷，對DSE學生進行「震撼教育」：「我覺得你唔得。」呼籲家長多鼓勵下一代。另一邊，隊友呂爵安（Edan）則以「鐵人」姿態勁敬業，見面會後連夜開會。



姜濤日前現身粉絲見面會。（Threads@minor_class）

姜濤母親節辦見面會送花應節

男團MIRROR的人氣核心姜濤日前舉行了個人見面會，適逢母親節，他透露由於早上10時便要開工，無奈未能與姜媽親身慶祝，但已早早傳送訊息表達愛意。為了不讓現場歌迷遺憾，姜濤展現貼心一面，向每位入場的「姜糖」送上康乃馨，讓大家在偶像的陪伴下共度佳節。

姜濤送花應節。（Threads@Keung_AN）

在見面會的對談環節中，早前捲入「學歷風波」的姜濤主動打開話匣子，罕有地與歌迷分享自己近年的心理變化。他以一種極具張力的姿態告誡歌迷，不要將所有信仰與重心都寄託在他一個人身上。姜濤感性地說：「將信仰放在自己身上，我都不知道將來會怎樣，如果有一天你的信仰崩塌了怎麼辦？」他甚至直言，如果有一天歌迷因為專注於自己的生活與夢想，而對他說出「不再特別鍾意姜濤」這句話，他反而會感到開心，因為這證明歌迷已經找回了自我。他坦言，自己花了很長一段時間才學會如何坦誠地面對一切、如何坦誠地去做一個人。

姜濤日前曾在生日會上自揭只有中一程度。（葉志明攝）

姜濤自爆曾被至親否定

期間，姜濤邀請了一位剛考完DSE的歌迷上台談論將來。得知對方志向是從事新聞傳訊工作後，姜濤竟語出驚人地吐出一句：「我覺得你唔得」，一度讓現場氣氛僵住，歌迷亦露出錯愕表情。他隨即補充道，這是一個心理測試，旨在告訴對方，即便連偶像覺得你唔得，你也要堅持覺得自己做得到。

姜濤邀請粉絲上台傾偈。（Threads）

姜濤竟語出驚人：「我覺得你唔得。」隨即他補充道，這只是一個心理測試。（Threads）

姜濤以自身為例，透露自己也曾被非常Care的人否定過，認為他無法達成夢想。他藉此向現場的父母喊話，呼籲家長千萬不要對小朋友說「你做不到」，而是應該給予足夠的鼓勵。

姜濤對現場的父母講，對小朋友給予足夠的鼓勵（Threads@minor_class）

姜濤爆特設信件房讀粉絲信

對於歌迷最關心的「粉絲信處理」問題，姜濤笑稱，如果他說自己看完了每一個人的每一封信，歌迷一定也不會相信。但他大方保證「有拖無欠」，並自爆家中的空間分配中，特別留出了一個房間專門用來安置堆積如山的信件。

姜濤大談粉絲信。（Threads@mirrorhello）

他形容自己只要一有空就會努力看信或回覆，更突然爆出充滿姜式幽默的金句：「可能你今年寫信給我，我三年後就會看到，只是拉長了時間而已。」談及今年暫停推出新歌的重大決定，姜濤直言這經過三思。他感慨地表示，改變很難，成長很痛，脫離舒適圈更是充滿恐懼，但他鼓勵歌迷與自己一起勇敢跟隨內心走下去。

更有粉絲表示會一直等到姜濤來信。（Threads）

Edan見面會玩足九小時後凌晨開會備戰MV

與此同時，比姜濤早一日舉行見面會的隊友呂爵安（Edan），則展現了另一種極致的敬業精神。Edan與歌迷玩足9小時，回家時已是凌晨2時半。然而，這位被公司力捧的人氣成員並未休息，而是立即與工作人員開會商討翌日的MV拍攝事宜。