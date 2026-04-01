張凌赫憑《逐玉》成當紅男星　新劇《這一秒過火》上演禁忌叔嫂戀

憑藉古裝劇《逐玉》人氣再攀高峰的張凌赫，如今已躍升為內地演藝圈炙手可熱的一線小生。戲約不斷的他被網民笑稱「逃不出橫店（內地影視拍攝基地）」，目前手握三部備受矚目的待播重磅劇集。其中與王楚然搭檔的民國虐戀劇《這一秒過火》已順利過審並預計於近期播出；另外兩部古裝大作《歸鸞》與《刺棠》同樣話題十足，引起全網粉絲的高度期待。



古裝劇《逐玉》日前完結，張凌赫亦憑此劇人氣再攀高峰。（微博＠張凌赫z）

憑《逐玉》躍升一線男星戲約不斷

張凌赫自出道以來，接連交出《雲之羽》、《寧安如夢》、《度華年》及《櫻桃琥珀》等多部亮眼作品。近期由他主演的古裝劇《逐玉》開播後成績斐然，屢次攻佔串流平台熱播榜。

張凌赫在《逐玉》中飾演的侯爺一角，成功讓他成功躋身2026年內地最受矚目的一線男星之列。（IG@zhanglinghe）

張凌赫在劇中完美詮釋侯爺一角，迷人的古裝扮相與日漸精湛的演技深獲市場肯定，成功躋身2026年最受矚目的一線男星之列。隨著事業攀上巔峰，他的拍攝行程更是滿檔，長時間駐紮劇組的生活甚至讓網民幽默調侃他「從沒成功逃出過橫店」。

《逐玉》女主角田曦薇曬與張凌赫的頭紗照合影慶祝《逐玉》完結。（微博＠田曦薇）

民國虐戀《這一秒過火》過審

在眾多待播劇中，張凌赫與王楚然攜手主演的民國愛情劇《這一秒過火》率先傳來好消息。該劇改編自知名作家匪我思存的小說《如果這一秒，我沒遇見你》，已於3月29日正式取得發行許可證，全劇共33集，預計將在5月至6月期間於愛奇藝與騰訊視頻雙平台同步播出。劇情講述軍閥幼子慕容清嶧（張凌赫飾）與救命恩人任素素（王楚然 飾）之間錯綜複雜的愛恨情仇。兩人在經歷家族滅頂、假死遁逃與多年分離後重逢，女方卻搖身一變成為男方的準大嫂。這段充滿禁忌與虐心的叔嫂戀，最終將在國難當頭之際化為攜手抗敵的悲壯故事。

《這一秒過火》海報（《這一秒過火》官微）

古裝新作《歸鸞》與《刺棠》引爆話題

除了民國題材，張凌赫的另外兩部古裝重磅作同樣自帶熱搜體質。在《歸鸞》中，他再度演繹《逐玉》原著作者筆下的世界，挑戰身世低微的青樓花魁之子蕭厲，與林允飾演的亡國翁主溫瑜在聯姻借兵的護送之旅中互生情愫。而在懸疑大作《刺棠》裡，他則化身大難不死、換臉潛伏的復仇太子，與青梅竹馬展開錯綜複雜的情感糾葛。從深情軍閥到背負深仇的太子，張凌赫在不同劇集中的角色跨度極大，精美的劇照與造型更讓粉絲驚艷，紛紛屏息以待官方釋出最終定檔日期。