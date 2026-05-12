楊樂文演技實力獲國際肯定勇闖男配角獎　預告會再出Solo值得期待

MIRROR隊長楊樂文（Lokman）繼上月憑舞台劇《我推的男子》首度入圍《第34屆香港舞台劇獎》「最佳男主角（喜劇／鬧劇）」後，演技再獲關注。5月12日釜山公布入圍名單，Lokman憑《存酒人》中「阿當」一角，成功入圍《2026全球OTT大獎》（2026 Global OTT Awards）「最佳男配角獎」，成績斐然。

楊樂文「阿當」一角駕馭得游刃有餘。（公關提供）

Lokman洗脫隊長光環飾演壓抑角色

在《存酒人》中，Lokman一改舞台上的隊長光環與強烈節奏感，飾演內斂壓抑的「阿當」。角色看似平靜懂事，實則將悲傷與孤獨深埋心底，層次分明的演繹獲觀眾與影評人一致好評。不少劇迷直言：「睇到唔同咗嘅Lokman，完全忘記佢係舞台上的隊長。」

日常隊長模樣。（instagram@llokmann）

收到提名消息高喊『爸爸媽媽，我得咗啦！』

對於能夠在國際性大型頒獎禮上獲得提名，Lokman收到消息時難掩興奮，以半開玩笑半認真的語氣分享心路歷程：「可以喺一個咁大型、咁有指標性、咁國際化嘅舞台上面有呢個提名，我係好開心嘅，真係好開心嘅！係一個肯定，係一個『我得咗』嘅感覺——『爸爸媽媽，我得咗啦！』嗰種感覺。雖然只係提名啦，但係已經有呢個份量！」

滿滿故事感。（公關提供）

多謝團隊建構「阿當」一角

Lokman並感謝《存酒人》團隊，多謝公司、監製阿簡、導演Alan、編劇阿海，以及所有台前幕後。他說：「多謝團隊努力建構咗阿當呢個角色，呢套劇我真係拍得好開心，亦都喺裏面得到好多感受。同時間，見到呢個角色可以帶我去到咁遠，多謝『阿當』。」被問到會否親身出席在釜山舉行的頒獎禮，Lokman表示正努力和公司爭取中，自己都很期待可以到當地感受頒獎禮氣氛。

演的好有自己獨特味道。（公關提供）

宇宙送上定心丸強心針

接連獲得舞台劇男主角及OTT國際獎項提名，Lokman多謝宇宙送了一份充滿肯定的禮物，直言這是一支強心針和定心丸：「最近有咁好嘅成績，舞台劇又有提名，今次呢個角色又去到國際提名，係好好嘅一個里程碑，都係我自己嘅自信心加強系列。即係喺迷惘嘅時候，得到讚美、肯定呢啲說話，係非常之好強嘅強心針、多謝宇宙送了。」

身著西裝散發滿滿成熟男人魅力。（instagram@llokmann）

預告會再出Solo

最後，Lokman在2026下半年期望有更多演藝工作外，亦預告會再出Solo：「希望之後都會繼續多啲演藝嘅工作啦——劇集、電影、舞台劇，成為更立體嘅演員。因為呢一兩年嘅作品入面，我都繼續有Keep住學習，繼續有好多唔同嘅人幫助我，所以係真係好開心嘅……我係會出Solo㗎，哈哈，大家期待吓啦。多謝大家！」