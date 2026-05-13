重案解密｜梁靖琪繼承遺產鬧決裂　13年后再遇林子善風水輪流轉

《重案解密》這一部犯罪懸疑劇，逢周一至五晚上8點30分於翡翠台播映，5月14日和5月15日這兩日晚更會播映兩小時版本的結局篇。值一提的是，梁靖琪與林子善相隔13年再度同框，兩人由當年《My盛Lady》裡是主僕勞役關係，今次角色身份大逆轉，變成一方千依百順，堪稱風水輪流轉，亦成為今次結局篇一大亮點與另類看點。

網絡誘騙殺人案焦焦點圖片。（公關提供）

艾威假扮「招Sir」套料

5月14日晚播出的奇案是「網絡誘騙殺人案」，劇情講述富商劉雄（唐克明飾）在公司遭人槍殺，警方查看CCTV時發現兇手無視監控，大搖大擺出入案發現場，鎖定疑兇為炎美美（梁靖琪飾），並在女方寓所搜出大量槍械和偽造護照。炎美美向律師蘇志傑（郭子豪飾）透露自己是「特別高度機密行動組」的特工，奉上級「招Sir」命令殺死背叛組織的劉雄。警長杜凱斌（苗僑偉飾）上司戴松柏（艾威飾）查無此組織，推測炎美美可能被人利用。為查明真相，戴松柏假扮「招Sir」接觸炎美美，成功套取女方所有行動細節，真相令人意想不到……

艾威假扮「招Sir」博取梁靖琪信任。（公關提供）

梁靖琪全黑Look融入黑暗殺人

梁靖琪飾演高智商但低情感的炎美美，身為射箭高手的她雖然繼承了父母的巨額遺產，但爭產過程中與家人關係決裂，加上性格孤芳自賞而甚少朋友。由於不懂與人溝通，她經常上網找人聊天，藉此填補內心空虛。梁靖琪於劇中有多個造型，當中以「箭鬥Look」最搶鏡，她拉起弓箭配上凌勵眼神非常有型，甚有「盜墓者羅拉」的影子。而梁靖琪的殺手Look亦非常搶鏡，戴上黑超的她於深夜以全黑打扮走進富商的辦公室，靜坐在梳化上，完美融入黑暗之中，以致富商久久未能發覺，到知道她的存在已太遲。

梁靖琪拿着衝鋒槍射殺富商。（公關提供）

相隔13年再度合作

另外，林子善亦有份演出《重案解密》，飾演富商劉雄兒子劉展武。子善於2013年播映的無綫劇《My盛Lady》與梁靖琪飾演情侶，梁靖琪演「超級港女」，經常「勞役」子善。今次兩人相隔13年再度合作《重案解密》，梁靖琪對子善「千依百順」，可謂風水輪流轉。