大牙爆拍戲被潑紅漆挨連環掌摑　事後未收到道歉「感受不到尊重」

藝人大牙近日在《百味人生》迎來報應戲，不僅全身潑紅漆，還要連環挨巴掌。



她的媽媽看到播出非常不爽，氣沖沖地打電話來，質問：

為什麼是真的打到臉？

母親強調：「孩子不乖就打就懲罰沒關係，唯一不能打的只有臉！因為女兒的臉只有我能打。」大牙也非常委屈，「我也試著讓母親知道我拍攝當下的錯愕，但就已經發生了。」

前黑澀會美眉大牙周宜霈曾捲黑人性騷擾事件：

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大牙拍戲慘遭真甩巴掌 女星沒告知也未道歉

大牙說明，「即便對方在完全沒告知的狀況下，重重的搧了我巴掌，我也只能忍住繼續表演讓拍攝盡快完成。」

事後難免有情緒，

我比較多的是委屈和不解，沒有事先告知、打的力道大到讓人站不穩，事後也沒有任何一句道歉，這都不是我所理解的戲劇表現和對演員身分的尊重。

由於戲中大牙、林萱瑜、陳謙文是三角戀，不少人質疑亂呼大牙巴掌的對手演員就是林萱瑜，對此大牙澄清，林萱瑜是很尊重對手的演員，兩人在戲裡雖然針鋒相對，私下卻感情深厚，要做什麼動作之前都會先套好。她最後提醒：「大家不要張冠李戴！」

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