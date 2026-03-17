周永恆與周曉彤隔空互寸後竟離奇復合　十指緊扣出遊更當街啜爆

有「世紀賤男」之稱的周永恆（Roy）早前才與現任女友、前女團 MVG 成員周曉彤（Ivy）鬧得滿城風雨。周曉彤大爆男方對她進行連串瘋狂滋擾，包括頻繁打電話、半裸上門發癲，甚至威脅她的生命。面對女方的猛烈控訴，周永恆當時亦公開女方傳來的肉麻情慾短訊作為反擊證據，雙方隔空互罵，場面一度非常難看。沒想到話口未完，兩人竟然被拍到甜蜜復合，上演一幕「愛得轟烈」的戲碼！



周曉彤大爆周永恆曾叉頸威脅要殺死她。（陳順禎 攝）

周永恆多次惹官非。(facebook@周永恆ROY CHOW)

港鐵攬前妻惹禍 雙方撕破臉互爆黑料

事件的導火線，源於周永恆早前被網民影到在港鐵車廂內，與分居前妻陳薇親密擁抱。這張相片徹底觸怒了現任女友周曉彤，引發了一場激烈的「公關戰」。周曉彤激動大罵周永恆是「大話精」及「世紀賤男」，她向傳媒哭訴，指男方隱瞞未正式離婚的事實，令她無辜變成「小三」；更控訴對方不斷對她進行滋擾，包括狂發信息、半裸上門發脾氣，甚至威脅其生命安全。

早前被影到車廂攬女，引發連串風波，原來係周永恆分居太太。（threads截圖）

周曉彤曾坦言周永恆以死威脅。（陳順禎 攝）

面對女方的猛烈指控，周永恆亦不甘示弱。他反指女方是「求愛不遂、因愛成恨」才惡意誣蔑，並直接公開了女方傳給他的肉麻情慾短訊作為反擊證據。當時兩人的關係看似徹底決裂，永不超生。

周永恆指是周曉彤求愛不遂。(facebook@周永恆ROY CHOW)

周永恆反指是周曉彤死纏爛打。(facebook@周永恆ROY CHOW)

啟德高調放閃連環啜爆 十指緊扣「連體嬰」出巡

就在大眾以為這段關係已經徹底破裂之際，事情卻迎來了180度的大反轉。日前（3月9日）周永恆與周曉彤兩人被《東周刊》發現離奇復合，更在啟德一間大型商場內高調拍拖。當日周永恆大獻殷勤送上花束，氹得女友笑逐顏開，兩人全程十指緊扣，宛如連體嬰般「一個麥記早餐兩份食」。情到濃時，他們不但於乘搭扶手電梯時情不自禁地親吻，走到附近公園時，女方更主動低頭向男方獻上「狼吻」，甜蜜程度爆燈，完全看不出不久前才剛剛發生過激烈的罵戰。

3月16日周永恆與周曉彤兩人被網民發現在外拍拖。（threads圖片）

3月16日周永恆與周曉彤兩人被網民發現在外拍拖。（threads圖片）

據悉，周永恆近年已轉戰幕後及其他行業，現時任職物流公司的判頭。消息指他的收入相當可觀，目前的經濟能力不但足以養活自己和現任女友周曉彤，甚至足夠應付支付給前妻的贍養費，生活似乎相當安穩。