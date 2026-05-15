熱依扎無預警停工稱人生不只事業 　小腹微隆疑懷二胎引發熱議

憑藉《後宮甄嬛傳》中冷豔孤傲的「寧貴人」葉瀾依走紅的內地實力派女星熱依扎，近日的一紙長文震撼了演藝圈。她在發文中坦言自己無法兼顧家庭與演員事業，決定主動「下場」回歸家庭。但日前卻被拍到熱依扎小腹隆起的照片，網民紛紛質疑停工實是為了迎接二胎做準備。



熱依扎發退圈聲明。（小紅書@熱依扎）

熱依扎自揭「沒生病」卻決意離崗

在演藝圈最繁華的燈火下，有時最響亮的聲音竟是突然的寂靜。實力派影后熱依扎深夜無預警地發布了一則長文，字句間透著一股令人心驚的決絕。她開篇便以一種近乎「自證清白」的語氣強調自己「沒生病」。

內地女星熱依扎發文疑似退圈。（微博）

消失的兩年是為了親情 還是藏著另一種「新喜」

熱依扎在文中揭開了她那重疊而沉重的多重身份，家中是75歲的雙親，膝下是年僅6歲的幼女。她坦言，在「女演員」、「女兒」與「母親」這幾道枷鎖與光環之間，她發現自己終究無法完成那場「天衣無縫」的並行表演，取捨成了她唯一的生路。她寫道：「不可能統一並行的做到天衣無縫。」。

熱依扎坦言無法勝任多重身份。（小紅書@熱依扎）

然而，最令人感到疑惑的是她對這兩年工作近況的剖白。熱依扎直言「不能輸出新作品真的好糟心」，甚至發出了靈魂考驗：「一個人的人生只為事業而活嗎？」這對一個正值創作巔峰的藝人來說，是極其罕見的低潮告白。她更在文章最後表示，「別給我機會，給我機會我給您瞧好。」這句話聽起來完全不像是退圈。

熱依扎直言無新作品可拍。（小紅書@熱依扎）

就在這篇充滿「捨棄」意味的貼文發酵之際，她近日被拍到與友人外出時小腹略為隆起，加上突然強調要專心照顧家庭，引發網民猜測她是否正為迎接二胎做準備。