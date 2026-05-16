Lana Del Rey新碟《Stove》無限延期　狠心拉黑催更粉絲：別等了

Lana Del Rey备受期待的新专辑《Stove》尚未正式发行，但發行時間一拖再拖，引起了不少粉絲不滿。近日，Lana Del Rey的忠實fans發文催更新專輯，更慘遭被歌手留言拉黑。



專輯發行時間一拖再拖。（IG@honeymoon）

從《Lasso》到《Stove》 焦灼的發行之路

原本被視為Lana Del Rey轉型鄉村風格的力作《Lasso》，在經歷了多次打磨與推翻後，最終更名為《Stove》。然而，這封獻給歌迷的「情書」卻成了史上最難熬的等待。專輯原定於2025年9月面世，隨後推遲至2026年1月。即便到了2026年4月底，環球音樂的官網依然是一片死寂。

據製作人透露，這次延期並非因為懶惰，而是Lana Del Rey的「完美主義」作祟。在最後一刻，她決定額外加入6首具備強烈自傳色彩的歌曲，試圖讓這張專輯不僅僅是風格的轉變，更是靈魂的剖析。加上實體黑膠唱片長達三個月的製作週期，讓這場「開火烹飪」的盛宴一再推遲，粉絲的耐心也隨著爐火的延續而逐漸燃盡。

資訊號變成了假消息行銷號

在官方遲遲不肯給出確切日期的情况下，各大媒體的「預測」成了粉絲唯一的慰藉，卻也成了最大的傷害。包括《Tonspion》及《福布斯》在內的多家媒體，曾言之鑿鑿地預測專輯將於1月30日或4月26日發行。

Tonspion稱2026年1月30日Lana Del Rey發佈新專輯。（Tonspion官網）

福布斯最新預測2026年會發行新專輯。（福布斯官網）

當這些承諾一一落空時，社群媒體上的不滿情緒達到了頂點。大批粉絲調侃這些權威媒體已經變成了「假消息行銷號」。有歌迷在論壇上憤慨留言：「除了那首循環了一百遍的先行曲，這種被『玩』到心累的感覺，比失戀還難受。」

新專輯一開始叫《The right person will stay》，後來一改再改，現在叫《Stove》。（IG@honeymoon）

Lana Del Rey親自下場斷捨離：「別等了，謝謝」

就在輿論壓力不斷攀升之際，最令人瞠目結舌的一幕發生了。一名在社交平台頻繁留言「催更」的忠實粉絲，竟然遭到了Lana Del Rey本人的 「拉黑」 處理。

粉絲表示已經對新專輯幻滅了。（圖源X）

更具戲劇性的是，Lana Del Rey在小號操作前留下了一句冷若冰霜的回覆：「別等了，多謝。」 這份毫不留情的「分手信」，瞬間在網上引發地震。支持者認為，藝人有權決定自己的創作節奏，不應被粉絲的催促綁架。但也有不少心碎的歌迷認為，這種對待多年擁護者的態度實在太過火，將原本的期待徹底澆熄。

Lana Del Rey小號評論並拉黑粉絲。（圖源X）