內地短劇男神何健麒遭前女友毀滅式爆料　控「吸毒＋約砲女演員」

內地短劇男神何健麒擁有高顏值，且臉蛋神似台灣藝人「王子」，憑演出多部作品走紅，更被列為「短劇F4」之一，去年捲入劈腿風波，如今又遭前女友實名舉報染毒，稱曾親眼目睹他多次吸毒，對此，何健麒的工作室迅速作出回應，發布嚴正聲明並報案，否認所有指控。



何健麒遭前女友踢爆吸毒 本人出聲怒反擊

一名自稱是何健麒前女友的女網友出面爆料，稱2021年與何健麒同居期間，多次親眼目睹他吸毒，同年10月在北京住所因涉毒被警方帶走，接受尿檢、血檢及毛髮檢測，為掩蓋檢測時的剃髮痕跡，以接髮辮的造型示人，更曾經和同戲女星發生性關係，痛斥此舉嚴重失德，懇求相關單位將他踢出演藝圈。

何健麒去年先是捲入劈腿風波，如今再被另名自稱前女友毀滅爆料。（IG、微博/何健麒）

對此，何健麒立刻發聲反擊，質疑前女友的指控是為了謀取利益，還曬出報案單自我調侃：「短劇演員沒那麽高收入，一窮二白的，造謠你都得有個譜啊。」工作室也發佈嚴正聲明否認，質疑舉報者的動機是在造謠，已報案追究誹謗罪刑責，並索賠損失。

而女網友在遭何健麒反駁後，再度發文駁斥：「以上所述皆為本人親眼目睹，親身經歷，願接受一切核查質證！還有，姐不缺錢！ ​」隨著事件的發酵，網絡上對此事的評論也愈發激烈，不少網友對何健麒的回應表示懷疑，但也有人認為在沒有實證前，都不該輕易以訛傳訛。

何健麒受封短劇F4爆紅 去年才爆劈腿遭封殺

何健麒原本是內地高鐵售票員，因為高顏值被拍帥照在網絡爆紅，從此被挖掘出道拍短劇，從此在短劇圈迅速爆紅，2025年初被陸網封為「短劇F4」。去年被爆劈腿醜聞後，慘遭製作人于正換角，事後他出面稱是不實資訊被有心人歪曲發酵，發長文道歉並解釋與發生糾紛的女性和平分手。之後恢復工作重返短劇圈。

