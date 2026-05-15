NewJeans曬Haerin近照引粉絲心痛　見證風波後成員堅固羈絆

NewJeans成員姜諧潾（Haerin）的最新生日照在社交平台引發熱烈討論，粉絲在祝福之餘，更心疼其在一年多內鬥中承受的心理壓力。



New Jeans官方發文祝Haerin生日快樂。（IG@newjeans_official）

Haerin生日近照引發粉絲守護心

在經歷了法務風暴後，NewJeans的官方頻道日前上載了成員Haerin的最新照片，並低調送上生日祝福。相片中的Haerin依然保有那份獨特的「貓系」靈氣，但在經歷了與母公司公開對峙的壓力後，不少粉絲在評論區留言，感慨這份笑容背後承載了太多超出年齡的沉重。

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閔熙珍與HYBE的正面硬剛

這場被視為K-Pop史上最慘烈的內鬥，始於2025年4月下旬。當時HYBE指控ADOR代表閔熙珍試圖奪取經營權並洩露內部文件。隨後，閔熙珍召開傳奇性的記者會反擊，指責HYBE推出風格極度雷同的新女團，才是引發紛爭的導火線。

法院最終判定HYBE證據不足，閔熙珍成功守住ADOR理事職位，但其核心親信卻因種種法務爭執而遭到解僱，導致閔熙珍在公司內部陷入「孤軍奮戰」的空架狀態。

閔熙珍在記者會上痛罵Hybe。（YTN直播截圖）

NewJeans 的「生死狀」與待遇控訴

隨著閔熙珍被架空，NewJeans的資源與活動預算隨之銳減。2025年9月11日，五位成員在未告知公司的情況下進行了震撼全球的直播。她們不僅控訴了練習生時期私人紀錄被洩露的不公對待，更直接向HYBE提出最後通牒，要求恢復ADOR原有的運營模式。面對藝人的集體訴求，HYBE當時採取了冷處理態度，這也為後來的合約斷裂埋下了伏筆。

（IG@newjeans_official）

閔熙珍離職與「零違約金」合約終止

事態在11月迎來了毀滅性的結局。2025年11月20日，閔熙珍正式發文確認離開 HYBE，聲稱已無法維ADOR的獨立運營。

2025年11月28日，NewJeans緊急召開記者會，語氣堅定地宣佈自29日0時起正式終止與ADOR的專屬合約。 針對外界最關心的天文數字違約金，成員們表示：由於HYBE與ADOR多次違反合約義務，導致藝人無法正常進行演藝工作，因此她們主張無需支付任何違約金。